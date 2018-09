"Plooibare smartphone van Samsung wordt dit jaar nog onthuld" kg

04 september 2018

15u37

Bron: CNBC 0 Multimedia Samsung zegt al jaren aan een opvouwbare smartphone te werken, maar nu is er eindelijk ook een concrete tijdslijn. Dit jaar nog moet het baanbrekende toestel voorgesteld worden aan het grote publiek, zo laat de Zuid-Koreaanse elektronicagigant weten aan CNBC.

Topman Dong Jin Koh vertelde ten eerste dat de plannen voor een plooibaar model nu echt concreet worden. De CEO liet weinig los over de exacte werking van het toestel, maar verklapte al wel dat de ontwikkelingsfase bijna achter de rug is. Dit najaar zou de nieuwe smartphone officieel onthuld moeten worden.



Ook is zeker dat er bij het toestel geen scharnieren aan te pas komen, zoals bijvoorbeeld bij de oudere gsm-toestellen die dichtgeklapt konden worden of de nieuwere ZTE Axon M. Samsung werkt naar verluidt aan een systeem waarbij het scherm zelf buigbaar is en de smartphone dus opgeplooid kan worden als een portefeuille.

Anders dan tablet

Daarnaast wordt stilaan duidelijk dat Samsung erop gebrand is om het toestel in uitgevouwen toestand te differentiëren van een gewone tablet. Dat bevestigt de eerdere vermoedens dat de grootte van het scherm vergelijkbaar is met dat van een kleine tablet.



“Je kan de meeste functies gebruiken [wanneer het toestel opgevouwen is]. Maar wanneer je op het internet wilt browsen of iets wilt zien, dan kan het wel dat je het toestel moet uitvouwen. Maar welk voordeel biedt dat ten opzichte van de tablet? Als de uitgevouwen ervaring hetzelfde is als de tablet, waarom zouden [consumenten] het dan kopen?” zei Koh vorige week nog op de Berlijnse technologiebeurs IFA.

Koh suggereerde tot slot dat er weleens meer details konden volgen op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Samsung in november. Of het toestel na de officiële onthulling ook meteen op de markt komt, is niet duidelijk.