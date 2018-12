‘Oprolbare tv in 2019 op de markt’ Robyn Samsom

18 december 2018

12u48

Bron: AD.nl 4 Multimedia LG brengt volgend jaar een oprolbare televisie op de markt. Het merk maakte de komst van de LG OLED oprolbare televisie al eerder bekend, maar nu is duidelijk dat deze vanaf 2019 te koop zal zijn.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen.



Het eerste model werd getoond op de Consumer Electronics Show (CES) in New York eerder dit jaar. Het prototype OLED-televisiescherm van 1,65 meter rolt zich met een druk op de knop op in de bijbehorende soundbar. Ook kan het scherm deels uitgerold worden, bijvoorbeeld om alleen een muziekspeler of een informatiestrook met bijvoorbeeld het weer te tonen.

“Het scheelt ruimte in je woonkamer en de televisie kan op den duur mogelijk ook draagbaar worden”, zo luidde de aanprijzing bij de uitvinding van LG op de CES. OLED-schermen zijn buigbaarder dan traditionele LCD schermen. LG heeft nog niet gereageerd op het bericht van Bloomberg.



De oprolbare televisie moet een opleving brengen in een markt die de laatste tijd een terugloop in verkoopcijfers kent.