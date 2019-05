“Oké Google”: 12 dingen om vandaag nog te vragen aan Google Assistent kg

31 mei 2019

18u08

Bron: Google 3 Multimedia Google Assistent is deze week officieel neergestreken in ons land: de ideale gelegenheid om die virtuele assistent in je smartphone eens uit te nodigen voor een tête-à-tête . Hier zijn enkele simpele spraakcommando’s die je meteen kunt uitproberen.

Hoe gebruik je Google Assistent?

De meeste moderne Android-telefoons (Android 5.0 of hoger) zijn standaard uitgerust met Google Assistent. Probeer maar eens je home-knop ingeduwd te houden of “oké, Google” te zeggen. Normaal gezien opent er meteen een klein schermpje: de Google Assistent luistert.



Geen reactie? Dan kan het zijn dat je de app nog moet downloaden. Die vind je in de Google Play Store. Als je een iPhone hebt, moet je de app downloaden in de App Store.



Zodra je de aandacht hebt getrokken van Google Assistent, kan je aan de slag. Als je vier dansende bolletjes ziet, dan is Google Assistent aan het luisteren: je kan meteen een spraakcommando geven.



Zie je een microfoontje? Dan moet je nog even op het microfoontje tikken om te laten weten dat je iets wil zeggen. Je kan ook opdrachten geven door ze uit te typen. Daarvoor tik je op het icoontje van het toetsenbord.

Wat kan je doen met Google Assistent?

Google Assistent is technisch gezien al veel langer aanwezig op je telefoon, maar was aanvankelijk enkel het Engels machtig. Sinds vorig jaar begreep de virtuele assistent ook Nederlands, maar pas sinds deze week is ook de dienstverlening afgestemd op ons land. Vreemd genoeg werd het accent daarbij niet aangepast: de assistente beantwoordt al je vragen nog vrolijk met een Hollandse tongval.



De app is wel op andere manieren ‘gelokaliseerd’. Zo sprongen ook een handvol Belgische bedrijven mee op de Google-kar. Onder andere Colruyt, ING, Proximus, NMBS en andere spelers hebben al een integratie klaarstaan. Sommige van de functies zijn onmiddellijk te gebruiken, voor andere moet je nog even geduld hebben. Hieronder al enkele vragen die je vandaag aan Google Assistent kunt stellen, met Belgisch tintje of zonder.

“Stuur een WhatsApp-bericht”

Vooral handig in de auto: vraag Google Assistent om snel een berichtje te sturen en jij hebt je handen vrij voor andere dingen. Je kan vragen om een sms te sturen of een bericht via online platformen zoals WhatsApp, Viber of Gmail. Google Assistent zal je vragen naar welk contact het bericht moet, welke boodschap je wilt versturen en of je definitief wilt verzenden.

“Moet ik een paraplu meenemen?”

Je kan aan Google Assistent natuurlijk ook vragen hoe warm het wordt. Normaal zou de virtuele assistent dan in jouw plaats googlen naar een weerbericht. Maar je kan met behulp van Google Assistent ook rechtstreeks met het KMI babbelen. Zeg dan eerst “praat met KMI”. Google Assistent schakelt je dan door met de KMI-bot. Geef door waar je woont en vraag maar raak. “Moet ik een paraplu meenemen?” of “kan ik een korte broek dragen?”: het KMI vertelt je hoe het zit.

“Komt mijn pakje vandaag nog aan?”

Google Assistent speelt ook al mooi samen met bpost. Om meer informatie te krijgen over een verzending, zeg je eerst “praat met bpost”. Koppel daarna je account zoals gevraagd. Vervolgens kan je vragen of er nog pakjes onderweg zijn of wanneer je pakje aankomt.

“Maak me wakker over 30 minuten”

Je kan Google Assistent verder vragen om een timer in te stellen. Bijvoorbeeld als je een dutje wilt doen, maar niet handmatig een tijdstip wilt ingeven in je wekkerapp. Ook handig wanneer je aan het koken bent: zeg snel even aan Google “stel een alarm in over 20 minuten” en je weet precies wanneer je de aardappelen moet afgieten.

“Zet vrolijke muziek op”

Vraag Google om wat muziek te spelen met bevelen als “speel vrolijke liedjes” of “zet jazz op”. Je kan eventueel nog verduidelijken welke app je daarvoor wilt gebruiken, zoals Spotify of Google Music. Je kan natuurlijk ook meteen om een specifiek liedje of een artiest vragen. Goed articuleren is de boodschap.

“Navigeer naar het dichtstbijzijnde tankstation”

Soms heb je geen specifiek adres om in te geven in je navigatieapp. Dan kan je aan Google Assistent laten weten waar je naartoe wilt, en Google doet de rest. Vraag je bijvoorbeeld om naar het dichtstbijzijnde tankstation te navigeren, dan zoekt Google in één beweging het juiste tankstation op en biedt het meteen de navigatie aan via Google Maps. Je moet wel nog op ‘Starten’ tikken.

“Hoeveel mobiele data heb ik verbruikt?”

Proximus-klanten kunnen ook al hun facturen raadplegen via Google Assistent. Zegt eerst “praat met Proximus” of iets gelijkaardigs, zodat je in contact komt met de Proximus-bot, en koppel je Proximus-account. Daarna kan je vragen om je verbruik te controleren, je facturen te bekijken of roamingkosten te bekijken. Telenet werkt overigens ook aan een eigen integratie, waarmee je onder andere de digibox aan- en uit kunt zetten.

“Hoeveel euro is 15 dollar?”

Op reis kan je vreemde valuta omrekenen door het gewoon te vragen aan Google Assistent. Het is ook mogelijk om vreemde maten om te zetten of meteen een zinnetje te vertalen. Vraag “hoe zeg ik ‘bedankt’ in het Japans?” en Google verklapt je het antwoord, inclusief juiste uitspraak.

“Zet choco op mijn boodschappenlijstje”

Je kan ook je boodschappenlijstje overlaten aan Google. Dicteer wat je wil kopen (“3 bananen, pasta, 100 gram salami”) en Google noteert alles via Google Shopping List. Binnenkort zou het mogelijk worden om rechtstreeks een lijstje bij Colruyt te maken, maar die functie is op moment van schrijven nog niet beschikbaar.

“Toon mijn foto’s van katten”

Als je Google Foto’s gebruikt om je foto’s op te slaan in de cloud, dan kan je ook heel snel bepaalde kiekjes opsporen. Vraag Google Assistent naar jouw foto’s over een bepaald onderwerp, en je krijgt meteen een overzichtje te zien. Let wel, je ziet enkel de bestanden die geüpload zijn naar Google Foto’s.

“Wat is een goed cadeau voor een twaalfjarige?”

Communiefeest voor de boeg, maar geen idee wat je moet geven? Vraag het aan Google Assistent, of liever aan bol.com. Laat eerst aan Google Assistent weten dat je met bol.com wilt praten (“praat met bol.com”), en zeg dan “ik ben op zoek naar een cadeau” of iets dergelijks. Geef de leeftijd van gelukkige door, je budget en een interesse, en je krijgt een overzicht van mogelijke geschenken.

“Weet je zelf wel dat je een chatbot bent?”

Niet echt nuttig, maar daarom zeker niet minder aan te raden: leer je Google Assistent eens kennen. Gegarandeerd ben je er enkele minuten zoet mee. Vraag bijvoorbeeld of het een liedje wil zingen, een spelletje wil spelen of een mop wil vertellen. Of ga de filosofische toer op en vraag bijvoorbeeld of het ding wel doorheeft dat het zelf een chatbot is. Akkoord, de antwoorden zijn vaak voorspelbaar, maar doorgaans best nog wel amusant.