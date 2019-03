“Nokia-smartphones stuurden persoonlijke gegevens naar server in China" kg

21 maart 2019

13u29

Bron: Belga, NRK 0 Multimedia Smartphones van Nokia hebben gebruikersgegevens doorgestuurd naar een server in China. Dat ontdekte de Noorse omroep NRK. De Finse ombudsman voor dataprotectie start een onderzoek. HMD Global, het Finse bedrijf dat de telefoons maakt, zegt dat het om een softwarefout gaat en dat er een update is uitgerold.

Een consument had het internetverkeer van zijn smartphone Nokia 7 Plus onderzocht en vastgesteld dat er datapakketjes werden verstuurd naar een server in China. Concreet verklapte het toestel zijn geografische positie, het simkaartnummer en het serienummer telkens hij het toestel aanzette of ontgrendelde. Die gegevens gingen naar een server van staatsbedrijf China Telecom. De consument lichtte de Noorse omroep in.



Volgens NRK zou het kunnen gaan om een vergissing. De Nokia 7 Plus wordt ook verkocht in China en de software die de data doorstuurde zou enkel op de Chinese toestellen mogen staan. Om onbekende redenen belandde de software echter ook op de toestellen die voor de wereldwijde markt waren bestemd, speculeert NRK.

Update

Producent HMD Global, dat in 2016 samen met het Chinese Foxconn de licentie op het merk Nokia kocht, erkent dat een deel van de Nokia 7 Plus-toestellen inderdaad gegevens naar China stuurde. Het bedrijf laat echter niets los over de oorzaak van het probleem.



Volgens het bedrijf zou het verder niet mogelijk geweest zijn om mensen te identificeren met de doorgestuurde gegevens. Bovendien zouden de meeste klanten inmiddels een update geïnstalleerd hebben die het doorsturen van de data stopt.



De Finse ombudsdienst voor databescherming is een onderzoek begonnen, melden verschillende media. Volgens ombudsman Reijo Aarnio is er mogelijk sprake van een inbreuk op de Europese GDPR-wetgeving.

