"Nieuwe telecomspeler leidt tot tragere netwerken en verlies van 6.000 jobs" SVM

13 juli 2018

16u22

Bron: Belga 2 Multimedia Een eventuele komst van een vierde telecomspeler heeft nadelige gevolgen voor de consument en zal gepaard gaan met onder andere minder dekking, tragere netwerken en een verlies van 6.000 jobs. Dat zegt technologiefederatie Agoria als reactie op een studie van telecomregulator BIPT.

In de studie concludeert het BIPT dat een vierde speler een positieve rol kan spelen om de prijsconcurrentie aan te wakkeren. Concurrentie kan voorts voor meer innovatie zorgen, maar het is tegelijk mogelijk dat de operatoren omwille van lagere winsten minder zullen investeren in zones waar de concurrentie niet speelt, waarschuwt de telecomwaakhond. Al verzekeren de dekkingsvereisten volgens de regulator weliswaar een adequate dekking.

Agoria focust zich vooral op de kanttekeningen die het BIPT in de studie maakte en publiceert in navolging van dat onderzoek een eigen analyse. "Als de waardedaling volledig wordt gecompenseerd door kostenbesparingen verdwijnen er zesduizend banen. Een gelijkaardig scenario als in Frankrijk zou in België neerkomen op het verlies van drieduizend directe en evenveel indirecte banen", zegt Agoria.

Kwaliteitsverlies

Door de beperkte stralingsnormen in België kunnen de duizend extra antennes die zullen moeten worden gebouwd bovendien kwaliteitsverlies voor de bestaande operatoren tot gevolg hebben. De federatie waarschuwt voorts voor het feit dat de herverdeling van de spectrumbanden voor de gebruiker een directe negatieve impact zal hebben op onder andere de snelheid en de dekking.

Wat de voorspelde prijsverlagingen betreft, die zullen volgens Agoria enkel van tijdelijke aard zijn. De federatie maakt zich sterk dat de leefbaarheid van een vierde netwerkoperator in ons land op termijn niet houdbaar is en er dus onvermijdelijk een consolidatie zit aan te komen. "En dat zal het effect van een prijsdaling doen verdwijnen."