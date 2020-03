Nieuwe Samsung Galaxy S20 vs 1 jaar oude Galaxy S10: hoeveel beter is de S20? Ronald Meeus

11 maart 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Samsung brengt nu jaarlijks een nieuwe ‘flagship’ uit: zeg maar de topper of het paradepaardje van het huidige productaanbod. Ze doen dat zelfs als de vorige editie nog in de winkelrekken ligt. Dat is nu het geval met de een jaar oude Samsung Galaxy S10 - die unaniem lovende reviews kreeg - en de nieuwe Samsung Galaxy S20. Samsung brengt nu jaarlijks een nieuwe ‘flagship’ uit: zeg maar de topper of het paradepaardje van het huidige productaanbod. Ze doen dat zelfs als de vorige editie nog in de winkelrekken ligt. Dat is nu het geval met de een jaar oude Samsung Galaxy S10 - die unaniem lovende reviews kreeg - en de nieuwe Samsung Galaxy S20. Tweakers.be bekeek de verschillende en gelijkenissen wat naderbij.

Camera: indrukwekkende telelens

Veel gebruikers hechten ontzettend veel belang aan de camera op hun smartphone. Op dat niveau is er maar één, maar wel een heel belangrijk verschil tussen de Galaxy S10 en de Galaxy S20. De telelens van de S20 kreeg een resolutie van 64 megapixel (MP), waar de S10 het met eentje van 12 megapixel moest doen.

Voor de rest hebben beide smartphones cameraopstellingen die min of meer aan elkaar gewaagd zijn. De drie camera’s van de S20 zijn iets beter dan die van de S10, maar je kan het ook geen enorme sprong voorwaarts noemen.

Scherm: marginale verbetering

De S20 heeft een scherm met een doorsnede van 6,2 inch. De S10 is 6,1 inch. In centimeters: 15,74 centimeter versus 15,49 centimeter. Straf als je dat zelfs merkt!

Ook wat de resolutie betreft, zien we een eerder marginale verbetering: van 3200 x 1440 pixels (S20) naar 3040 x 1440 beeldpunten (S10).

Voor gamers is er wel goed nieuws: de beeldverversingsratio van de S20 is dubbel zo hoog (120 hertz) als die van de S10.

Interne hardware

Chiptechnologie verbetert voortdurend, dus vanzelfsprekend heeft de nieuwe smartphone een krachtigere chip dan de oude. Maar ook hier weer: als je je smartphone op een normale manier gebruikt, zal je dat verschil amper opmerken.

Wat je wél zal voelen is het extra werkgeheugen. Dat ging van 8 gigabyte naar 12 gigabyte. De batterij is ook beter: van 3.400 milliampère op de S10 naar 4.000 mAh op de S20.

Software

De S20 draait op Googles besturingssysteem Android 10, met Samsungs eigen One UI 2.1-interface, die onder meer de app-iconen een heel aparte schijn geeft. Op de S10 zat Android 9, maar dat kan met een eenvoudige software-update naar 10 worden getrokken. Geen echt verschil in de algehele besturingssoftware dus. Een interessante toevoeging is wel Quick Share, om bestanden zonder een internetverbinding te delen met andere Galaxy-telefoons.

Design

Qua design lijken de twee telefoons ontzettend hard op elkaar. De S20 is een paar millimeter hoger en breder, maar ook dat verschil is verwaarloosbaar. Wat we persoonlijk jammer vinden: de S20 heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger, geen 3,5mm-audiojack meer.

Conclusie

Logischerwijs zijn er wel wat verbeteringen aan de S20 ten opzichte van de S10, al vinden sommige reviewers het weliswaar mager qua vooruitgang. De vraag is dus vooral wat je zelf nodig hebt op niveau van technische specs, of je wel of niet net toe bent aan een nieuwe smartphone, en of je voor een Samsung Galaxy S-model 128 GB ca. 629 euro wil betalen, dan wel bijna 900 euro.

