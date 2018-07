"Nieuwe Microsoft-telefoon ruilt Windows voor Android" Emile Witteman sam

15 juli 2018

15u56

Bron: Tweakers.net, Windows Latest 0 Multimedia Microsoft zou werken aan een nieuwe smartphone die niet draait op het eigen Windows-besturingssysteem, maar op Android. Dat antwoordt althans een Microsoft Store-medewerker aan Windows Latest op de vraag wanneer er nieuwe Windows-telefoons op voorraad komen.

De medewerker reageert dat Microsoft effectief aan nieuwe telefoons werkt, die draaien op Android. Uiteraard zijn winkelmedewerkers niet op de hoogte van geheime plannen van Microsoft, tenzij ze in een opleiding info krijgen over een release die op til is. Wanneer het toestel uitkomt, weet de Microsoft Store-medewerker dan weer niet te vertellen.

Windows Latest heeft de claims van de Microsoft Store-medewerker niet kunnen verifiëren. De website speculeert dat de medewerker in de war zou kunnen zijn met de aandacht die Microsoft de laatste tijd legt op het uitbrengen van apps voor Android en iOS.



Als de medewerker daadwerkelijk gelijk heeft, zou dat de eerste nieuwe telefoon van Microsoft zijn sinds de Lumia 650 uit februari 2016. Dat het toestel geen Windows draait, is opvallend, maar niet verrassend, aangezien Microsoft is gestopt met de actieve ontwikkeling van Windows Mobile.

