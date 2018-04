"Nieuwe iPhone heeft groot 6,1 inch-scherm, dualsim en relatief lage prijs" Arnoud Wokke sam

20 april 2018

14u28

Bron: 9to5Mac, Tweakers.net 0 Multimedia De volgende iPhone krijgt een uit de kluiten gewassen scherm van 6,1 inch, slikt twee simkaarten en wordt goedkoper dan de voorgangers. Dat beweert althans analistenbureau KGI.

Volgens dat doorgaans betrouwbare bureau wil Apple dit jaar drie nieuwe modellen uitbrengen, weet 9tot5Mac. Het kleinste is even groot als de huidige iPhone X, terwijl het grootste een 6,5 inch-scherm heeft en een behuizing die ongeveer overeenkomt met die van de huidige iPhone 8 Plus. Volgens KGI zouden die twee modellen een oledscherm krijgen, en het goedkopere model een 6,1 inch-lcd.

Prijzen

Voor dat laatste model zou Apple, dat officieel nog niets heeft aangekondigd, een prijs overwegen tussen 550 en 650 dollar. De dualsimversie zou wel honderd dollar extra kosten.

Ter vergelijking: de huidige iPhone 8 heeft een scherm van 4,7 inch en kost 699 dollar, wat in de Benelux neerkomt op 809 euro. De iPhone 8 Plus heeft een scherm van 5,5 inch en kost 919 euro. Voor de 5,8 inch grote iPhone X tel je minstens 1.159 euro neer.

Dualsim

Steeds meer telefoons slikken twee simkaarten. Zo zijn de Samsung Galaxy S9, S9+ en Note 8 standaard voorzien van dualsim, net als de HTC U11+ en toestellen van Alcatel. Ook de Huawei P20-serie en Mate 10 Pro zijn in dualsimvarianten leverbaar, net als de Sony Xperia XZ2-telefoons.