“Nieuwe budgetsmartphone van Google krijgt enkele camera en aansluiting voor koptelefoon” Daan van Monsjou

30 december 2019

16u18

Bron: Tweakers.net 0 Multimedia Er zijn beelden verschenen die het vermoedelijke ontwerp van de Pixel 4A tonen. De afbeeldingen tonen een camera-eiland met een enkele lens, een selfiecamera die in een gat in het scherm zit verwerkt en een 3,5mm-jack voor audio. Google zou het toestel tijdens I/O 2020 aankondigen.

De beelden zijn gepubliceerd door 91mobiles in samenwerking met OnLeaks, een Twitter-gebruiker die realistische renders maakt van aankomende smartphones. Hij doet dit op basis van cad-bestanden, met als gevolg dat veel van zijn beelden vrijwel exact overeenkomen met de uiteindelijke smartphones. Zo deelde hij in september al beelden van de Pixel 4 XL. Die beelden bleken later vrijwel exact te kloppen.

Vingerafdrukscanner

De achterkant van de Pixel 4A bevat een vierkant camera-eiland, vergelijkbaar met die van de reguliere Pixel 4. De Pixel 4A bevat overigens een enkele camera, waar de Pixel 4 over twee camerasensoren beschikt. Overigens stelt 91mobiles dat de cameramodule uiteindelijk meer sensoren kan herbergen, maar het is onduidelijk wat hiermee exact wordt bedoeld. De achterkant van het toestel bevat verder een vingerafdrukscanner, iets wat in de Pixel 4 ontbrak.

Het scherm van de Pixel 4A zou volgens OnLeaks een diagonaal van 5,7 of 5,8 inch hebben, maar het is nog onbekend of het een oledscherm of een lcd is. De selfiecamera van de smartphone zit verwerkt in een gat in het scherm, waardoor de schermranden van het toestel kleiner zijn dan die van de reguliere Pixel 4. De 4A lijkt daarnaast geen soli-radar te bevatten, waarmee het toestel geen ondersteuning biedt voor gebarenbediening. Een infraroodcamera voor gezichtsherkenning lijkt eveneens afwezig te zijn.

Verder heeft de Pixel 4A een usb-c-aansluiting voor opladen en een 3,5mm-jack voor audio, iets wat ook afwezig was in de duurdere Pixel 4. Volgens 91mobiles komt het toestel beschikbaar in drie kleuren, welteverstaan zwart, wit, en paars. Hierbij wordt gesteld dat Google mogelijk ook met andere kleuren kan komen, zoals oranje. Verdere specificaties zijn nog niet bekend, maar het toestel zou minimaal 4GB ram en 64GB interne opslag meekrijgen. Google presenteert de smartphone vermoedelijk tijdens Google I/O 2020 in de eerste helft van volgend jaar.