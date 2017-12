"Koop geen Samsung S7: na twee jaar geen technische ondersteuning meer" SPS

15u23

Bron: ANP 2 AFP Multimedia Koop geen nieuwe Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge of Galaxy J3 2016 meer. Dat is het opmerkelijke advies dat de Nederlandse Consumentenbond meegeeft. Volgens de Nederlandse tegenhanger van Test-Aankoop is uit onderzoek gebleken dat de fabrikant de drie modellen vanaf maart 2018 niet meer technisch ondersteunt. Daardoor veroudert de software en worden de toestellen minder veilig.

Directeur Bart Combée van de Consumentenbond noemt het handelen van de fabrikant "absurd". Binnen twee jaar na lancering wordt volgens Samsung de ondersteuning al beëindigd, "terwijl de toestellen veelal langer op de markt blijven."

Hij uit eveneens kritiek op telecomaanbieders en telefoonwinkels. Die verkopen toestellen met abonnementen waar kopers vaak twee jaar aan vastzitten, maar die na drie maanden al niet meer worden ondersteund.

Misleiding

De bond zegt de Nederlandse telecomaanbieder KPN op misleiding te hebben aangesproken. Op de website van het telecombedrijf zou zijn gesteld dat "dat de Samsung S7 regelmatig updates krijgt en optimaal is beveiligd". Dat is volgens de Consumentenbond "misleidend en consumenten zijn hier de dupe van". Die claim heeft KPN van de website verwijderd, aldus de bond.

De bond heeft een procedure aangespannen tegen Samsung wegens het updatebeleid, die in maart volgend jaar dient. De lengte van de periode waarin programmatuur van Android-smartphones wordt vernieuwd, is een grote ergernis voor de Consumentenbond. Wel zijn er smartphones op de markt die langer updates ontvangen. Zo garandeert Google tot drie jaar na lancering veiligheidsupdates op Pixel-smartphones. Veel andere fabrikanten geven amper informatie over ondersteuning en stellen gebruikers daarover nauwelijks op de hoogte.

Ondersteunen

Samsung zegt in een reactie te garanderen "dat wij onze smartphones tenminste twee jaar vanaf de productintroductie in Nederland met software-updates ondersteunen". Dat betekent volgens de fabrikant niet dat vanaf maart 2018 wordt gestopt met de ondersteuning van updates voor de Samsung Galaxy S7. De Samsung Galaxy S6 uit 2015, de S5 uit 2014 en S4 uit 2013 zijn dit jaar van updates voorzien. De Samsung Galaxy S6 heeft begin december nog een update gehad, aldus de fabrikant.