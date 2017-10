"iPhone X in je bezit vóór Kerstmis? Dan heb je geluk" Joeri Vlemings

15u52

Bron: Forbes, MacRumors 0 AP Multimedia Kijk je reikhalzend uit naar die gloednieuwe, peperdure iPhone X? "Als je hem vóór Kerstmis kan bemachtigen, zet hem dan op eBay en met de opbrengst kan je er in januari drie mee kopen", zegt Gordon Kelly van Forbes. De techreporter beroept zich voor die boutade op de doorgaans goed ingelichte KGI Securities-analist Ming Chi Kuo.

Kelly spreekt van "een zeer geloofwaardig nieuw lek". Hij doelt op het verslag van de gerenommeerde Apple-watcher Ming Chi Kuo, een rapport dat MacRumors kon inkijken. Daarin stelt Kuo dat Apple de stock van de nieuwe iPhone X wel erg zal beperken voor de rest van dit jaar. Daardoor zal de techgigant ook de zogenaamde 'supercyclus' in 2017 missen, een lang aanhoudende piek in de verkoop. Die was voorspeld voor dit jaar, omdat analisten dachten dat vele iPhonegebruikers die vorig jaar niet voor de zwakke iPhone 7 kozen nu wél voor de stevigere upgrade zouden gaan. Maar de verwachte supercyclus is volgens Kuo pas voor 2018.

Apple kampt met ernstige problemen in de massaproductie van de 'TrueDepth'-camerasensor, die essentieel is voor het kersverse snufje van de gezichtsherkenning, dat de Touch ID vervangt. Kuo denkt niet dat de verkoop van de nieuwe iPhones (iPhone 8, 8 Plus en X) dit jaar records zal breken. Hij schat de totale verkoop van iPhones voor 2017 op 210 à 220 miljoen stuks. Ter vergelijking: in 2015 werden er 231 miljoen exemplaren verscheept en in 2016 211 miljoen. De iPhone X, die vanaf 3 november aan de man wordt gebracht, moest eigenlijk het tij keren.

Kuo gaat er wel van uit dat Apple begin 2018 de productieproblemen "serieus zal aanpakken", wat de verkoop in de eerste helft van 2018 een "sterke" boost zal geven. Het bedrijf zal volgend jaar bovendien met nieuwe modellen voor dag komen die "concurrentiëler" zullen zijn dan die van 2017 en ook een langere verkoopperiode zullen kennen. Kuo voorspelt daarom voor 2018 een supercyclus van 245 tot 255 miljoen stuks.

Gordon schrijft dat de voorraad aan nieuwe iPhones wel vaker gelimiteerd wordt na de lancering, maar nooit zo erg als nu. De iPhones 6S en 6S Plus gingen tijdens hun lanceringsweekend in 2015 maar liefst 13 miljoen keren over de toog. Maar volgens Kuo zal de stock van de iPhone X tot januari beperkt worden tot amper 2 à 4 miljoen stuks.