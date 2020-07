"Huawei is nieuwe wereldleider voor smartphones" ISA

30 juli 2020

13u34

Bron: Belga 1 Multimedia Huawei heeft Samsung de voorbije maanden voor het eerst ingehaald als grootste smartphoneleverancier ter wereld. Dat zegt marktonderzoeksbureau Canalys. De coronacrisis heeft het Chinese bedrijf geholpen.

In het tweede kwartaal was volgens Canalys voor het eerst in negen jaar niet Apple of Samsung de dominante speler op de smartphonemarkt, maar wel het Chinese Huawei. Huawei leverde volgens Canalys 55,8 miljoen toestellen. Samsung wist er door stevige verkoopdip door corona maar 53,7 miljoen te verkopen.

Dat Huawei zoveel smartphones aan de man kan brengen, is opvallend. De Verenigde Staten hebben immers handelssancties getroffen tegen het bedrijf, maar Huawei kan rekenen op zijn dominante positie op de thuismarkt. Meer dan 70 procent van de Huawei-toestellen gaat tegenwoordig in China over de toonbank.

📱#Huawei trumps #Samsung for first time in worldwide smartphone market in Q2 2020 @Canalys



Full report:https://t.co/7ea3ZU8Fez pic.twitter.com/O76tu982RX Canalys(@ Canalys) link