“Grotere MacBook met nieuw design komt over twee jaar” Arnoud Wokke Techredactie

09 april 2019

10u52

Bron: Tweakers 0 Multimedia Een MacBook met vernieuwd ontwerp en 16 inch-scherm komt niet dit jaar, maar pas over twee jaar uit. Dat beweert analist Ming-Chi Kuo op basis van eigen bronnen. Het huidige ontwerp van de MacBook Pro is van enkele jaren geleden.

De MacBook met volledig nieuw ontwerp zal begin 2021 of op zijn vroegst eind 2020 verschijnen, op basis van Kuo’s nieuwste rapport. Het is onbekend of de vorige informatie van Kuo fout was of dat Apple heeft besloten om het product uit te stellen.



Het ontwerp van MacBooks heeft afgelopen tijd veel kritiek gekregen, vooral vanwege het toetsenbord. Verschillende gebruikers klagen dat bepaalde letters dubbel worden geregistreerd. Er zijn nog geen details over de nieuwe laptop behalve dan dat de verwachte diagonaal van het scherm zo’n 16 inch meet, of ongeveer 40 centimeter.



Kuo herhaalt ook dat er een monitor van 31 inch (78 cm) op komst is. Die zou deze zomer ongeveer moeten uitkomen. Het gerucht spreekt van een scherm met een ‘mini-led-achtige backlight design’, maar wat dat precies inhoudt, is onbekend. Het zou gaan om een monitor met 6k3k-resolutie. Sinds Apple twee jaar geleden een einde maakte aan de Thunderbolt Display-lijn, heeft het bedrijf alleen een UltraFine-display van LG in het assortiment.

