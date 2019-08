“Google verhuist smartphonefabriek uit China om Amerikaanse heffingen te omzeilen” kg

28 augustus 2019

14u03

Bron: ANP, Nikkei 0 Multimedia Google is van plan om de productie van zijn Pixel-smartphone weg te halen uit China. De fabricage moet worden verplaatst naar Vietnam, meldt de Japanse zakenkrant Nikkei op basis van bronnen. Google zou zo de Amerikaanse heffingen tegen China omzeilen.

De Pixel zou moeten worden gemaakt in Bac Ninh, in de buurt van hoofdstad Hanoi. Volgens Nikkei is Google daar begonnen met de verbouwing van een oude Nokia-fabriek. Naar verluidt liggen de lonen in Vietnam ook lager dan in China, wat de locatie extra aantrekkelijk zou maken. Ook Samsung is actief in dat deel van Vietnam.



De meest recente smartphone van Google, de Pixel 3A, moet voor het einde van het jaar nog in Vietnam worden gemaakt. Later moeten andere Pixel-telefoons ook in Vietnam worden gefabriceerd, evenals de slimme Home-luidsprekers. Een deel van de productie wordt misschien ook naar Thailand verplaatst.



Een klein deel deel van de productie zal wellicht in China blijven. “(Google) weet dat het nooit de gigantische, Chinese markt kan opgeven als het het produceren van hardware ernstig wil nemen”, aldus een welingelichte bron aan Nikkei.



Lees ook: Hoe deze Chinese vissersregio uitgroeide tot de grootste concurrent van Silicon Valley