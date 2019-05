‘Gevaarlijkste laptop op aarde’ verkocht voor 1,3 miljoen dollar Redactie

28 mei 2019

15u20

Bron: AD 16 Multimedia De gevaarlijkste laptop ter wereld heeft een nieuwe eigenaar. Het kunstproject met daarop zes van de gevaarlijkste computervirussen ter wereld is verkocht voor ruim 1,3 miljoen dollar (ongeveer 1,2 miljoen euro). De nieuwe eigenaar moet echter beloven dat hij nooit een usb-stick in het apparaat stopt.

Reden daarvoor zijn de immens gevaarlijke types malware die op de laptop aanwezig zijn. Samen hebben zij wereldwijd honderdduizenden computers besmet en schade aangericht ter waarde van bijna 89 miljard euro. Het gaat onder meer om het ILOVEYOU-virus, worms MyDoom en SoBig, en andere malware zoals DarkTequila en BlackEnergy.

Ook het beruchte Wannacry kreeg een plaatsje op de pc. Deze ransomware (gijzelsoftware) vergrendelde sinds 2017 ongeveer 200.000 computers in meer dan honderd landen en vroeg losgeld om de toestellen opnieuw vrij te geven. De schade van WannaCry alleen al wordt geschat op bijna 4 miljard dollar (3,5 miljard euro), volgens de website die bij het kunstproject hoort. Veel van de malware zwerft nog rond op het internet.

De nieuwe eigenaar blijft anoniem en mag het apparaat nooit gebruiken op het internet.

Kunstproject

De laptop was een kunstproject van internetartiest Guo O Dong, die het apparaat liefkozend ‘The Persistence of Chaos’ noemde, ofwel ‘De volharding van chaos’. “Ik creëerde ‘De volharding van chaos’ omdat ik wilde zien hoe de wereld reageert op de impact van malware, en hoe het die impact waardeert”, vertelde de kunstenaar aan zakenblad Forbes.

Om er zeker van te zijn dat de malware op de laptop zich niet kon verspreiden naar andere toestellen, werd het toestel achter slot en grendel bewaard. Het was niet verbonden met het internet of met andere toestellen met een internetverbinding. Het gaat overigens om een redelijk oude laptop: een Samsung Netbook uit 2008 die op Windows XP draait. Liefhebbers kunnen de computer elk moment van de dag in het oog houden via een livestream op de website.