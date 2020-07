"Facebook krijgt rechten op muziekvideo's" ISA

31 juli 2020

10u51

Bron: Belga 2 Multimedia Facebook Inc. heeft de onderhandelingen afgesloten om de rechten te krijgen op het tonen van muziekvideo's. Dat zeggen anonieme bronnen rond de besprekingen. Naar verwachting wordt binnenkort de samenwerking met de drie grootste muziekmaatschappijen aangekondigd (Universal Music Group, Sony Music Entertainment en Warner Music Group). Facebook zelf wil niets zeggen.

Facebook is al lang bezig om die rechten te krijgen, zodat zijn gebruikers de video's op het platform kunnen zien en delen. Dat is een groeiende en lucratieve markt.

Tijdens de coronacrisis is het gebruik van muziekvideo's op bijvoorbeeld YouTube gestegen. Eerder al had Facebook deals gesloten om alleen geluidsfragmenten te mogen gebruiken, maar het bedrijf had dus geen toestemming om de officiële video's te tonen.



Facebook heeft nu enkele artiesten en muziekmaatschappijen benaderd om de exclusieve rechten op sommige video's te krijgen, soms ook tijdelijk, zeggen de anonieme bronnen.