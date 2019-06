“Eigen besturingssysteem Huawei verschijnt in oktober op eerste telefoons” Arnoud Wokke

13 juni 2019

17u54

Huawei-telefoons die uitkomen met een eigen besturingssysteem in plaats van Android verschijnen dit najaar in China, claimt een bekende analist. Later zullen telefoons met het besturingssysteem van Huawei ook in andere landen verschijnen.

Het besturingssysteem zou Hongmeng gaan heten in China, terwijl het in Europa wellicht de naam Ark OS krijgt. Eerst zal het besturingssysteem verschijnen op de goedkopere Huawei-modellen op de Chinese markt, meldt CNMO op basis van informatie van analist Ming-Chi Kuo. Die laatste doet vaak juiste voorspellingen over Apple.



In een later stadium zal Ark OS verschijnen op steeds meer duurdere modellen en in steeds meer landen. Dat gebeurt alleen als de VS het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met Huawei handhaaft, schrijft MyDrivers.

Lookalike

Het besturingssysteem zou gewoon Android-apps ondersteunen, terwijl Huaweis eigen App Gallery als downloadwinkel fungeert, in plaats van de Google Play Store op Android. Inmiddels zijn ook de eerste screenshots van het besturingssysteem online verschenen, in een patentaanvraag bij het Duitse Patent- und Markenamt (DPMA). Daarin is een interface te zien die qua indeling, knoppen en mogelijkheden veel doet denken aan Android.

