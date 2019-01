“Duurste model van de Samsung Galaxy S10 gaat 1.599 euro kosten” Redactie

22 januari 2019

12u58

Bron: AD.nl 1 Multimedia We moeten diep in de buidel tasten als we dit jaar de nieuwste S10-telefoon van de Samsung Galaxy-reeks willen hebben. Volgens uitgelekte informatie van het Italiaanse TuttoAndroid variëren de telefoons in prijs tussen 779 euro en 1.599 euro.

Zoals gewoonlijk kan je kiezen tussen verschillende modellen met elk een eigen prijs, zo staat in het gelekte document te lezen. Vermoedelijk betaal je voor de Galaxy S10 Plus, het duurste model, maar liefst 1.599 euro voor 12 gigabyte werkgeheugen en 1 terabyte opslagruimte aan boord. Voor het goedkoopste model, mogelijk de S10E of S10 Lite genaamd, betaal je naar verluidt 779 euro. Daarvoor krijg je 6 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag.

Hieronder een overzicht van de details volgens het document dat TuttoAndroid in handen kreeg:



• Galaxy S10E (6 GB RAM en 128 GB opslagruimte): 779 euro



• Galaxy S10 (6 GB RAM en 128 GB opslagruimte): 929 euro



• Galaxy S10 (8 GB RAM en 512 GB opslagruimte): 1.179 euro



• Galaxy S10 Plus (6 GB RAM en 128 GB opslagruimte): 1.049 euro



• Galaxy S10 Plus (8 GB RAM en 512 GB opslagruimte): 1.299 euro



• Galaxy S10 Plus (12 GB RAM en 1 TB opslagruimte): 1.599 euro

Volgens het document verschijnt de telefoon twee weken later in Italiaanse winkels. Of dat ook geldt voor België is niet duidelijk.

Geen notch

Eerder deze week dook een conceptfoto van de telefoon op. Daarop werd duidelijk dat er tot vijf camera's op het apparaat zitten. Ook was te zien dat de telefoon in plaats van een ‘notch’ een zogenaamde ‘punch hole’ heeft op het scherm, een gaatje voor de camera en sensors.



Op 20 februari zullen we het zeker weten. Dan staat het Samsung Unpacked-event op de kalender. Vermoedelijk verschijnen de drie telefoons niet veel later in de winkel.

