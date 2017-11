"Dit is de toekomst van Apple!" Gadgetfreak Frank Molnar ‘unboxt’ iPhone X voor HLN.be Redactie

Overal is deze iPhone X uitverkocht, maar wij hadden ons op de wachtlijst gezet. Goed nieuws deze ochtend, want we mochten hem gaan afhalen.

Onze gadgetfreak Frank Molnar deed voor ons de exclusieve unboxing en toont je de leukste features van dit toestel. Bekijk de video en ontdek meteen waarom de iPhone X misschien wel het beste toestel van Apple ooit is.

