"De fout ligt bij ons": Telenet belooft oplossing voor klant die al 15 maanden wacht tot losse kabel wordt vastgemaakt LBB

03 augustus 2018

17u06 0 Multimedia In de Prins Albertlaan in Oostende wachten bewoners al 15 maanden op Telenet om een kabel aan hun gevel vast te maken.

"In april 2017 heb ik werken laten uitvoeren aan de gevel van onze woning. Voor het uitvoeren van deze werken, moest de distributiekabel van Telenet, die over de gevel loopt, losgemaakt worden. Nadien hebben wij contact opgenomen met Telenet om deze kabel opnieuw te bevestigen", vertelt Ann-Marie Taelen. "Ik kreeg te horen dat ze daarvoor toestemming nodig hadden van de stad Oostende én van het gewest. Dat om een simpele kabel te bevestigen. Na drie maanden belde ik eens voor een stand van zaken en toen kreeg ik te horen dat Oostende al toestemming had gegeven maar het gewest nog niet. Enkele maanden later kreeg ik opnieuw dezelfde uitleg. Toen ik deze week belde, werd ik van de ene naar de andere medewerker doorverbonden. Waarom moet het zo moeilijk zijn om gewoon een kabel vast te hangen?"

De inwoners en de aannemer die de werken aan de gevel uitvoerde doen het niet zelf omdat ze dan ook verantwoordelijk zijn voor alle schade mocht er iets fout lopen. "We zijn het ondertussen wel stilaan beu, want ondertussen zorgt de kabel telkens voor schade aan de gevel als er hevige wind is, iets wat wel vaker voorkomt aan de kust. Daarnaast is het esthetisch ook gewoon lelijk, dat terwijl we net onze gevel hebben gerestaureerd", vertelt Anne-Marie.

Dan toch oplossing

Telenet bedrijf geeft ondertussen toe dat iets is misgelopen bij de behandeling van het dossier nadat ze gecontacteerd werden door onze redactie. “De fout ligt bij ons”, licht Isabelle Geeraerts van Telenet toe. “De bedoeling was om de kabel ondergronds te brengen, maar daarvoor waren drie vergunningen nodig. De eerste twee waren al in orde, maar de derde werd niet aangevraagd. We zijn nu op de hoogte van het probleem en zullen zo snel mogelijk voor een oplossing zorgen."

"Omdat tijdens de zomermaanden niet mag gewerkt worden in deze zone zullen we zo snel mogelijk regelen dat de kabel wordt bevestigd in afwachting van de werken om het ondergronds te brengen. We kijken ook voor een compensatie voor het ongemak van de bewoners. We begrijpen dat dit zeer verveld is”, klinkt het nog.

De bewoonster van het huis had nochtans zelf al meermaals contact opgenomen met Telenet. “We zullen onderzoeken hoe het komt dat zij niet bij de juiste persoon is terecht gekomen. Het gaat om een miscommunicatie. We zoeken uit waar het is misgelopen om dit bij te sturen.” (LBB)