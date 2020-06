“Betaalbare” smartphones nu echt op komst, bevestigt OnePlus kg

23 juni 2020

15u50

Bron: Android Central 0 Multimedia Smartphonefabrikant OnePlus bevestigt in een persbericht dat er een nieuwe lijn betaalbare smartphones op komst is. Daarover werd al langer gespeculeerd. Het is niet bekend wanneer de nieuwe toestellen voorgesteld worden, maar wel is al zeker dat ze eerst onder meer in Europa op de markt komen.

OnePlus zegt in de eerste plaats zijn aanbod verder te willen uitbreiden buiten de smartphonemarkt. Nu al biedt het bedrijf op bepaalde markten smart-tv’s aan en bracht het draadloze oortjes uit. Daarnaast plant OnePlus “meer hoogwaardige producten tegen betaalbaardere prijzen”. Een lijn betaalbare smartphones moet daar deel van uitmaken.

Veel meer details zijn er niet bekend. CEO Pete Lau tweette op Twitter enkel een blauw OnePlus-logo, onder de hashtag ‘NewBeginnings’.

Geen verrassing

Er deden al langer geruchten de ronde over een betaalbare smartphone die mogelijk ‘OnePlus Z’ of ‘OnePlus Nord’ zou gaan heten. Fans zaten al even te wachten op zo’n budgetoptie. OnePlus werd populair als de underdog die kwaliteit bood tegen een zacht prijsje, maar pakte de afgelopen jaren vooral uit met veel duurdere smartphones die tot het premiumsegment kunnen worden gerekend. Dat het bedrijf nu een lijn van “betaalbare” smartphones aankondigt, kan een goede beslissing zijn om fans van het eerste uur weer op de kar te krijgen.

De nieuwe smartphones worden aanvankelijk gelanceerd in Europa en India. Later komen de toestellen ook elders uit. Hoe de nieuwe lijn er zal uitzien of wanneer de toestellen onthuld worden, is nog niet bekend.

