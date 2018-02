"Artificieel intelligente bots bedreigen de mensheid", waarschuwen experts LB

28 februari 2018

14u32

Bron: Independent, Telegraph, Times 6 Multimedia De toekomst van de mensheid en de wereld wordt door artificiële intelligentie (AI) bedreigd en er moet dringend meer gebeuren om de mens te beschermen. Dat stellen 26 van 's werelds toonaangevende experts op het domein. Zij schetsen een vreselijk beeld van de wereld in de komende tien jaar, met aanvallen op mensen, onze digitale wereld en politieke systemen.

De bedreigingen zijn velerlei, sommige kunnen we ons zelfs amper voorstellen, zoals het vermogen om volslagen geloofwaardige maar toch compleet valse video's te maken.

Schurkenstaten, criminelen en terroristen

Het gebruik van AI zal volgens de experts immers niet enkel mensen met goede bedoelingen meer macht geven. Ook schurkenstaten, criminelen en terroristen zullen er zich van bedienen, zo waarschuwt het rapport. Indien beleidsmakers en onderzoekers het nalaten samen te werken om die bedreiging het hoofd te bieden, zal AI ons leven gaan domineren.

Dat gaat van aanvallen met drones tot bots die worden ingezet om onze nieuwsagenda en verkiezingen te manipuleren, waarschuwt het rapport 'The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation’. Die aanvallen kunnen vormen aannemen die we ons nog niet kunnen inbeelden, zoals tools voor spraaksynthese en technologie voor video die mensen in staat zou stellen geloofwaardige, maar valse video's te maken.

"Raadpleeg specialisten"

Om daar tegen te strijden, moeten meer specialisten geraadpleegd worden, stellen de 26 experts. Zo geven ze het voorbeeld van mensen die ervoor hebben gezorgd dat andere duale technologieën, die zowel militaire- als burgertoepassingen kennen, geen schade aanrichten.

Het rapport werd samengesteld door experts van toonaangevende onderzoeksinstellingen inzake artificiële intelligentie. Die stellen dat het de eerste keer is dat het misbruik van AI op dergelijke schaal werd onderzocht. In het rapport staan bijdragen van onder meer OpenAI, de door Elon Musk opgerichte onderzoeksgroep, het Future of Humanity Institute van de universiteit van Oxford en het Centre for the Study of Existential Risk van de universiteit van Cambridge.

"Decennialang waren AI en zelflerende machines een hype, maar nu zijn het feiten. Dit rapport stelt een brede aanpak voor. Bijvoorbeeld: hoe ontwerpen we software en hardware zodat die minder makkelijk kan gehackt worden? En welke wetten en internationale regels kunnen daarvoor ingezet worden?", aldus professor Seán Ó Héigeartaigh, mede-auteur van het rapport.