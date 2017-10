"Apple voorziet bij lancering iPhone X slechts twee tot drie miljoen exemplaren" sam

Bron: Tweakers.net, AppleInsider 0 AP Multimedia Van de iPhone X, het nieuwe vlaggenschip van Apple, zouden niet genoeg exemplaren gemaakt worden om te voldoen aan de verwachte vraag op de dag van de lancering. Dat voorspelt analist Ming-Chi Kuo, die wel verwacht dat Apple de productie snel kan opvoeren.

Volgens Kuo heeft Apple twee tot drie miljoen iPhone X-modellen klaar om te leveren op 3 november, een relatief klein aanbod dat Kuo toeschrijft aan tekorten van bepaalde onderdelen. De analist brengt regelmatig nieuws over Apple-producten correct naar buiten dat hij onder andere baseert op eigen onderzoek bij leveranciers.

Miljoenen

Als zijn prognose klopt, lijken niet genoeg toestellen voorradig. Ter vergelijking: van de iPhone 6s en 6s Plus gingen in het eerste verkoopweekend in 2015 meer dan dertien miljoen stuks over de toonbank, en van de iPhone 6 en 6 Plus waren dat er meer dan tien miljoen. Aan de andere kant is de iPhone X de derde nieuwe iPhone die Apple dit jaar levert, terwijl de verkoop van de iPhone 8 en 8 Plus al eind september begon. De verkoopaantallen daarvan in het eerste weekend van levering zijn niet bekend, en die van de iPhone 7 en 7 Plus evenmin.



Volgens de analist kan Apple de productie in november snel opvoeren, waardoor hij verwacht dat het bedrijf in het vierde kwartaal in totaal 25 tot 30 miljoen iPhone X-modellen kan leveren.

Problemen

De antenne zou productieproblemen opleveren doordat de specificatievereisten hoger zouden liggen dan bij de iPhone 8-modellen. Apple zou zijn leverancier Murata zelfs tijdelijk aan de kant geschoven hebben omdat hij niet tijdig kon leveren. Daarnaast zouden er niet genoeg onderdelen zijn voor de cameramodule met groothoeklens en niet genoeg 3D-projectoren voor de TrueDepth-camera, die de iPhone X inzet voor FaceID.

