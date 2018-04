"Apple experimenteert met gebogen iPhonescherm en gebarenbediening" Julian Huijbregts sam

04 april 2018

20u53

Bron: Bloomberg, Tweakers.net 0 Multimedia Apple werkt aan gebogen iPhone-schermen die over de rand lopen en die je zou kunnen bedienen zonder ze aan te raken. Dat meldt althans persbureau Apple werkt aan gebogen iPhone-schermen die over de rand lopen en die je zou kunnen bedienen zonder ze aan te raken. Dat meldt althans persbureau Bloomberg op basis van bronnen rond het bedrijf. De snufjes zitten nog in een vroeg ontwikkelstadium en zouden ten vroegste over een jaar of twee op de markt kunnen komen.

Het scherm zou een kromming hebben van boven naar beneden. Nieuw is dat niet, want LG maakte een aantal jaar geleden al de G Flex-telefoons. Die telefoons hadden een oledscherm met een kromming naar de binnenkant, maar waren geen groot succes.

Nog volgens Bloomberg zou Apple op korte termijn meer smartphones met een oledscherm gaan uitbrengen. Later dit jaar zou een tweede iPhone met een 6,5 inch groot oledscherm verschijnen, iets waarvoor Apple naast oledpanelen van Samsung ook schermen van LG Display zou gaan gebruiken. Begin dit jaar kwam een Zuid-Koreaanse krant al met diezelfde informatie.

Bediening

De bediening zonder aanraking zou niet werken met bewegingssensoren, maar met technologie die in het scherm zelf zit. Gebruikers moeten daarvoor hun vingers dicht bij het scherm houden. Bloomberg legt niet uit hoe de techniek werkt, maar dat kan bijvoorbeeld met twee capacitieve lagen. Door self capacitance en mutual capacitance op hetzelfde scherm te integreren, kunnen apparaten normale aanrakingen en vingerbewegingen op maximaal twee centimeter boven het scherm registreren.

Mutual capacitance is de manier waarop iPhone-schermen normaal gezien werken, waarbij elk punt op een raster een vinger kan detecteren, waardoor detectie van meerdere vingers tegelijk mogelijk is. Bij self capacitance is niet elk punt op een raster, maar alleen elke horizontale en verticale lijn een sensor. Die techniek werkt niet met meerdere vingers tegelijk, maar omdat de detectiepunten verder van elkaar zitten, kunnen die sensoren werken met een hogere elektrische spanning en daardoor op hogere afstand vingers detecteren.

Niet nieuw

Gebarenbediening zonder aanraking evenmin nieuw bij smartphones. Sony gebruikte zoiets in zijn Xperia Sola uit 2012 en Microsoft had een Lumia-toestel in ontwikkeling met een Kinect-achtige bediening, die werkte aan de hand van sensoren in het scherm. Dat toestel kwam echter nooit uit. Heel wat merken hebben ook instellingen die toelaten een scherm te bedienen met handschoenen aan.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net