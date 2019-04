“Amazon brengt dit jaar nog eigen set draadloze oortjes uit” kg

05 april 2019

11u06

Bron: Bloomberg 0 Multimedia Amazon werkt aan een eigen set draadloze oortjes die in het vaarwater komen van de Apple AirPods. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De oortjes zouden in de tweede helft van dit jaar al op de markt kunnen komen.

Volgens Bloomberg zou het gaan om een set draadloze oortjes die, net zoals de Samsung Galaxy Buds of de Apple AirPods, in je oren blijven zitten zonder clipjes. Je verbindt de oortjes via bluetooth met je smartphone om muziek te luisteren of te bellen. De oortjes kunnen ook gebruikt worden om een virtuele assistent op te roepen, hoewel Amazon er natuurlijk voor kiest om de eigen assistent Alexa te verwerken, in plaats van pakweg Siri. De assistent zou gebruikt kunnen worden om via spraakcommando’s een liedje op te zetten, iets te kopen in Amazons webwinkel of het weerbericht te beluisteren.



Een groot verschil met de concurrentie is dat er voorlopig geen mobiele internetverbinding wordt geïntegreerd. In praktijk betekent dat dat de oortjes altijd in verbinding moeten staan met je smartphone, voor je ze kunt gebruiken om Alexa aan te spreken.



De oortjes worden wellicht ook voorzien met een doosje dat dubbelt als oplader. Het geheel kan opgeladen worden met een kabel. Volgens de anonieme bronnen zouden de oortjes alvast in het zwart of grijs beschikbaar worden.



Goedkoper?

De draadloze oortjes komen dus opvallend dicht in de buurt bij de bestaande alternatieven. Waarmee zou Amazon dan wel kunnen uitpakken om gebruikers te overtuigen? Een betere audiokwaliteit aan een lagere prijs, bijvoorbeeld. Anonieme getuigen die op de hoogte zijn van de plannen vertelden aan Bloomberg dat Amazon alvast probeert om de AirPods te overtreffen op basis van de kwaliteit van het geluid.



Bovendien staat Amazon erom bekend om de concurrentie te ondermijnen met scherpe prijzen. Daardoor zouden de oortjes goedkoper kunnen worden dan de laatste generatie van de Apple AirPods (vanaf 179 euro) en de Samsung Galaxy Buds (vanaf 149,99 euro). Een concrete richtprijs is nog niet bekend. Volgens Bloomberg zouden Amazons oortjes al vanaf de tweede helft van dit jaar op de markt kunnen komen.



Amazon had tot nu toe wisselend succes op de hardwaremarkt. De e-commercekolos bracht al een eigen reeks tablets, e-readers en een smartphone uit. De lijn van smartspeakers, zoals de Amazon Echo, werd misschien wel het populairst. Met de smartspeakers kan je muziek spelen en Alexa aanspreken.

