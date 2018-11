“Als Facebook zich wil redden, moet het gebruikers laten betalen” jv

18 november 2018

07u43

Bron: New York Post 0 Multimedia Facebook heeft geen andere keuze dan de gebruikers een maandelijkse bijdrage te laten betalen en/of Instagram af te splitsen. Dat schrijft Jonathan Trugman van de New York Post. De reporter verwijt het bedrijf een gebrek aan bestuursvaardigheden.

In het onderzoek naar de Russische hackingspogingen verkoos Facebook volgens Trugman winst boven veiligheid. Hij ziet de toekomst van Facebook daarom somber in, zolang daadkracht in het beleid van het megabedrijf uitblijft. Hij stelt zelf twee noodzakelijke beleidsbeslissingen voor.

Ten eerste zou Facebook de gebruikers maandelijks 5 dollar (4,4 euro) moeten aanrekenen. Wie al lang op Facebook zit, zou korting kunnen krijgen om ze aan boord te houden, stelt Trugman voor. Hij verwijst naar Netflix, Amazon en Apple die allemaal een bijdrage vragen aan hun klanten. Het zou Facebook minder afhankelijk maken van hun verkoop van gebruikersgegevens.

Instagram

Verder vindt de journalist de aankoop van Instagram voor zo’n miljard dollar (875.000 euro) in 2012 nog altijd een goede zaak, maar pleit hij ervoor om Instagram af te splitsen van Facebook. “Het is sowieso waarschijnlijk meer waard dan het originele platform Facebook en het zou de verspreiding van de bedrijfsbesmetting en het bezoedelen van het paradepaardje voorkomen”, klinkt het.

Het is maar de vraag hoeveel van de twee miljard gebruikers er zouden afhaken als Facebook echt een abonnementsprijs zou invoeren. Wat jij?