Mogelijke storing bij Facebook HAA

21 mei 2020

12u21 17 iHLN Mogelijk ondervindt u momenteel problemen met Facebook. De website allestoringen.be meldt pannes in heel Europa. Ook gebruikers in België melden dat Facebook niet goed werkt.

De oorzaak van de problemen is niet bekend, maar ze lijken zich voornamelijk in Europa voor te doen. Dat blijkt uit de actuele storingskaart van allestoringen.be. Deze website geeft aan of een site, app of andere dienst al dan niet te maken heeft met een panne.

Ook Facebookgebruikers in België doen hun beklag. Sommigen melden dat ze geen updates meer kunnen plaatsen, anderen laten weten dat de site niet laadt of dat ze geen verbinding kunnen maken met de sociaalnetwerksite.