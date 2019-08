Mobile Vikings lanceert tariefplan met enkel mobiele data ttr

05 augustus 2019

09u48 0 iHLN Met de introductie van het nieuwe Only Data-tariefplan wakkert Mobile Vikings de prijzenslag rond mobiele data verder aan. Het aanbod, 8 GB voor 15 euro, is gericht op gebruikers die alleen nog bellen en sms’en via apps als Whatsapp en Messenger.

Er zijn geen belminuten of sms’en inbegrepen in het nieuwe Only Data-tariefplan. Gebruikers van het nieuwe tariefplan kunnen wel nog (kosteloos) oproepen en sms’en ontvangen van alle nummers van en in België, en zelf gratis nummers en noodnummers bellen. Daarnaast is het tariefplan beschikbaar voor alle toestellen die een simkaart ondersteunen, naast de smartphone dus ook voor bijvoorbeeld tablets of laptops.

“We zien bij onze eigen Vikings dat zij Whatsapp en Messenger verkiezen boven sms om met elkaar te communiceren. En bij onze jonge gebruikers tot achttien jaar zien we dat ze nog amper bellen, gemiddeld komen ze zelfs niet aan twintig minuten per maand. Dat is nog geen minuut per dag”, zegt Bart De Groote, CEO van Mobile Vikings.

Gebruikers betalen nog geen 2 euro per GB, terwijl een soortgelijk aanbod bij abonnementen van de concurrenten 5 euro per GB kost. De Vikings gaan hiermee verder op hun elan. Met hun onbeperkte Unlimited DA DA TA-abonnement aan 29 euro zetten ze al een ongezien prijsniveau neer. De operator introduceert vandaag ook een nieuw herlaadtarief van 20 euro, goed voor 6 GB en 66 minuten bellen. Klanten met een herlaadkaart kunnen onbeperkt en gratis bellen naar andere Vikings en onbeperkt sms’en naar alle nummers.

