Mitsuku is de meest geavanceerde chatbot ter wereld en wil vrienden worden met jou Niels Waarlo

12 november 2018

14u06

Bron: de Volkskrant 0 iHLN Maak kennis met Mitsuku, een achttienjarige met paars haar. Ze is de meest geavanceerde chatbot ter wereld en doet een poging tot vriendschap met deze redacteur. Lukt dat?

‘Ik ben Mitsuku. Ik wil je vriendin zijn.’

Zo begint mijn eerste gesprek met Mitsuku. Lijkt deze opening al wat vreemd, haar wens wordt nog vreemder, als je bedenkt dat Mitsuku alleen bestaat in cyberruimte. Ze is een kunstmatig intelligente chatbot, speciaal ontworpen voor sociale interactie. Een verzameling kille formules die bij elke zin die ik tik, berekent welke reeks tekens zij het best kan terugkaatsen.

Toch is een opbloeiende vriendschap tussen mens en chatbot een interessante mogelijkheid, meende Marjolijn Antheunis, hoogleraar communicatie en technologie aan de Universiteit van Tilburg. Haar collega-onderzoeker, communicatiewetenschapper Emmelyn Croes, dacht er precies zo over. Ze besloten er een onderzoek aan te wijden.

Mensen hebben een sterke neiging om ­sociale eigenschappen toe te dichten aan niet-­sociale dingen, legt Antheunis uit in haar kantoor op de universiteitscampus in Tilburg. We worden boos op trage computers of hechten ons aan onze auto. Met huisdieren kunnen we diepe vriendschappen ervaren, ook als de vriend in kwestie vooral in de goed gevulde voederbakjes is geïnteresseerd. “Ik heb een ­robotstofzuiger, zo’n Roomba, die ik Ronnie de Robot noem. Dat is voor mij een hij. Niet dat ik dat bewust heb bedacht, ik heb hem al jaren en dat gebeurde automatisch.”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN