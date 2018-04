Misschien merkte je het niet, maar Facebook vroeg je deze week om gezichtsherkenning aan te zetten. Zo zet je instelling weer uit KVDS

26 april 2018

09u36

Bron: Wired 10 iHLN Je zal de melding deze week misschien ook gekregen hebben van Facebook: ‘wil je gezichtsherkenning activeren?’ Mocht je zonder er stil bij te staan ‘ja’ hebben geantwoord en daar spijt van hebben: er is een makkelijke manier om de instelling weer uit te zetten.

De melding van Facebook komt er in de aanloop naar een nieuwe Europese wet die op 25 mei van kracht wordt en bedrijven verplicht om open kaart te spelen over welke persoonsgegevens ze verzamelen, hoe ze die beveiligen en hoe ze die gebruiken. Bedrijven moeten er ook expliciet de toestemming van de betrokkenen voor vragen.

Geen uitzondering

Facebook is daar geen uitzondering op en stuurt daarom naar haar Europese gebruikers een bericht over de manier waarop ze gegevens gebruikt en een vraag om je privacy-instellingen te checken. Daar kan je aanduiden of je nog wel bepaalde gegevens wil delen. En er is ook een melding bij rond gezichtsherkenning: wil je nog automatisch herkend worden op foto’s of niet? (lees hieronder verder)

Het bedrijf somt vervolgens een reeks argumenten op om de instelling aan te zetten. Je krijgt een melding als er foto’s van je verschijnen waar je niet in bent getagd en als er iemand die je niet kent een foto van je gebruikt in zijn of haar profiel (om zich bijvoorbeeld voor te doen als jou). Maar je helpt er ook blinden en slechtzienden mee die Facebook gebruiken. Wat er dan weer niet bijstaat, is dat het bedrijf door de instelling ook heel wat andere info over je te weten kan komen. Waar je bijvoorbeeld bent of wat je aan het doen bent.

Uitgebreid

Toen Facebook 5 jaar geleden gezichtsherkenning introduceerde, was het beperkt tot het suggereren van tags in foto’s. Sinds december is het gebruik echter uitgebreid. Wie enkele jaren geleden akkoord was en de instelling aanzette, is dat daarom vandaag niet.

Wil je de instelling nu uitschakelen en heb je dat niet gedaan toen de bovenstaande melding kwam? Dan kan je ze op deze manier toch nog uitzetten: open de app van Facebook op je mobiele telefoon en ga via het menu bovenaan rechts naar je instellingen. Daar kies je ‘Gezichtsherkenning’ en kan je de instelling wijzigen naar ‘ja’ of ‘nee’. (lees hieronder verder)

Schrik niet als de instelling zonder dat je het beseft op ‘ja’ staat. Want hoewel Facebook beklemtoont dat ze niet automatisch aanstaat, respecteert ze wel eerder gemaakte keuzes. Als je tag-suggesties vroeger bijvoorbeeld op ‘vrienden’ stond voor gezichtsherkenning, zal die nu ook aan staan.