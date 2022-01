Miljardenovername van 'Call of Duty'- en 'Candy Crush'-maker Activision-Blizzard door Microsoft kwam op gang na klachten over "cultuur van seksuele intimidatie”

gamesIn de zomer en herfst van 2021 ontplofte de bom bij ontwikkelaar Activision Blizzard, bekend voor games als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’ en ‘Candy Crush’. In juli werd het gamebedrijf aangeklaagd door de Amerikaanse staat Californië voor het discrimineren van vrouwen. In november bracht zakenkrant ‘The Wall Street Journal’ naar buiten dat CEO Bobby Kotick op de hoogte was van seksueel misbruik binnen zijn bedrijf. Die problemen maakten de overname door softwarebedrijf Microsoft mogelijk, schrijven Amerikaanse media. En opvallend: Kotick krijgt 375 miljoen dollar als de deal afgerond is.

Het hek was van de dam toen in juli het California Department of Fair Employment and Housing een klacht indiende tegen Activision Blizzard. Dat agentschap staat onder andere in voor het beschermen van werknemers tegen discriminatie. In de aanklacht schreef het agentschap dat vrouwen zo vaak seksueel werden lastiggevallen dat het zorgde voor een vijandige werkomgeving.

Ook zou Activision Blizzard vrouwelijke werknemers minder betalen dan mannelijke en krijgen ze minder kansen om te promoveren. Volgens het agentschap negeerde het gamebedrijf verschillende klachten van werknemers. Het bedrijf sprak de aanklacht tegen, maar Kotick beloofde uiteindelijk maatregelen.

Volledig scherm Bobby Kotick, CEO van Activision Blizzard © AFP

In november gooide ‘The Wall Street Journal’ een bommetje: Bobby Kotick, sinds 1991 CEO van Activision, was op de hoogte van de problemen op de werkvloer. Volgens documenten die de zakenkrant in handen kreeg, blijkt dat Kotick op de hoogte was van onder andere een vrouw die in 2016 en 2017 zou zijn verkracht door een mannelijke baas van haar. Die zaak en de schikking buiten de rechtbank communiceerde hij niet aan de raad van bestuur van Activision Blizzard. Kotick liet via een woordvoerder weten dat hij niet op de hoogte zou kunnen zijn gesteld van elk probleem bij elk onderdeel van het gamebedrijf.

Dat nieuwsartikel zorgde voor een storm aan protest. Werknemers protesteerden en ruim een tiende van het personeel eiste in een petitie het ontslag van Kotick. Hij bleef aan, na ruggensteun van zijn raad van bestuur.

Volledig scherm Mensen spelen 'StarCraft II: Legacy of the Void', één van de topgames uit de stal van Blizzard. © REUTERS

Er werd wel actie ondernomen. Zo stapte de directeur van Blizzard op, de tak van het bedrijf dat bekend is van ‘World of Warcraft’, ‘Overwatch’ en ‘Hearthstone’. Hij werd bij naam genoemd in de aanklacht van het Californische agentschap.

Maandag, een dag voor de aankondiging van de overname, liet Activision Blizzard bovendien weten dat het drie dozijn aan werknemers ontslagen heeft omwille van de aanklachten van seksueel misbruik en ander wangedrag. Ruim veertig personen werden gedisciplineerd.

Schandalen doen aandeel Activision Blizzard kelderen

Ondertussen kelderde het aandeel van Activision Blizzard op de beurs. Volgens persagentschap Bloomberg zo’n 15 procent na de publicatie van het ‘The Wall Street Journal’-artikel. Dat gegeven en de problemen in het algemeen zorgde er wel voor dat softwarebedrijf Microsoft toenadering zocht tot Kotick en zijn bedrijf.

Volledig scherm Phil Spencer, CEO van Microsoft Gaming, tijdens gamebeurs E3 in 2018 © ap

Bloomberg schrijft dat een groep van toplui besloot dat de baas van de Xbox-afdeling contact moest opnemen met de Activision-CEO. Phil Spencer moest duidelijk maken dat Microsoft zorgen had in verband met de behandeling van vrouwen bij het gamingbedrijf, maar ook dat als Kotick en zijn raad van bestuur het bedrijf zouden willen verkopen, dat Microsoft dan een bod zou kunnen doen.

Volgens ‘The Wall Street Journal’ leefde het idee om Activision Blizzard op te kopen al langer bij de softwaregigant, maar was Kotick er niet enthousiast om tot duidelijk werd dat een overname een elegante uitweg voor hem zou kunnen betekenen.

Quote We evalueren alle aspecten van onze relatie met Activision Blizzard en zullen proactief lopende aanpassin­gen doen Phil Spencer, CEO van Microsoft Gaming

De toenadering van Spencer naar Kotick toe is opvallend, want in een interne mail aan het personeel van de gamingdivisie van Microsoft was hij erg kritisch voor Activision Blizzard. Bloomberg kon die inkijken. De Xbox-topman schreef dat hij alle aspecten van de relatie met Activision Blizzard zou herbekijken. Ook liet hij weten dat hij en andere toplui diep verontrust waren door de gruwelijke gebeurtenissen bij het gamingbedrijf.

Lucratieve deal voor Microsoft en Bobby Kotick

Dat Microsoft het gamingbedrijf met zo’n grote problemen overneemt voor bovendien een grote smak geld toont hoeveel potentieel Activision Blizzard kan betekenen voor de softwaregigant. In het persbericht werd melding gemaakt dat Game Pass 25 miljoen abonnees heeft. De catalogus van die ‘Netflix voor games’ wordt gevoelig uitgebreid als de overname doorgaat. Microsoft zou als alles goed gaat in 2023 dertig gamestudio’s onder zich krijgen. Zo wordt Microsoft na het Chinese Tencent — eigenaar van het bedrijf achter ‘League of Legends’ — en PlayStation-bouwer Sony naar eigen zeggen het derde grootste gamingbedrijf van de wereld.

Ook voor Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick is de deal lucratief. Wanneer de overname achter de rug is, zou hij 375 miljoen dollar — zo’n 331 miljoen euro — uitbetaald krijgen. De topman kreeg in 2020 nog een compensatie van omgerekend zo’n 136 miljoen euro. Vorig jaar leverde hij na de schandalen de helft van zijn vast loon in.

Of hij aanblijft na het afsluiten van de overname is op dit moment niet zeker. De verwachting is dat hij zal opstappen als CEO, maar nog een adviserende rol krijgt binnen de nieuwe organisatie, schrijft ‘The New York Times’.

Steken mededingingsautoriteiten een stok in de wielen?

Boven de overname hangt echter nog een zwaard van Damocles. Door het hoge bedrag — met omgerekend ruim 60 miljard euro de grootste overname door een Amerikaans bedrijf dat in cash betaald wordt — komen beide bedrijven in het vizier van mededingingswaakhonden.

Zo is de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) haar richtlijnen inzake overnames aan het herbekijken. Daarmee zou de FTC meer slagkracht willen tegen zogenaamde verticale fusies, waarbij onder andere techbedrijven zich inkopen op andere markten. De overname van Activision Blizzard door Microsoft is er het perfecte voorbeeld van, maar regulatoren wensten bij ‘The New York Times’ niet te reageren op de zaak.