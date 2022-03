Militairen al zeker jaar niet correct uitbetaald door computerprobleem: "15.000 euro niet gekregen”

IN KAART. Welke gebieden zijn al bezet? Volg hier de opmars van de Russen in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is nu ruim een week bezig. Russische troepen dringen het land van drie kanten binnen. In de nacht van donderdag op vrijdag veroverden Russische troepen de controle over de grootste kerncentrale van Europa. Belangrijke steden zoals Charkiv en Marioepol krijgen al dagenlang zware bombardementen te verduren. Russische strijdkrachten hadden eerder al de volledige controle verworven over de zuidelijke havenstad Cherson. Dit is de laatste stand van zaken.

4 maart