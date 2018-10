Microsoft wil met supercomputer wereldproblemen oplossen David Bremmer

31 oktober 2018

17u44

Bron: AD.nl 0 iHLN Microsoft bouwt aan een supercomputer die de rekenkracht bezit om wereldproblemen als de klimaatopwarming op te lossen. Dat zei topman Satya Nadella vandaag tijdens een bezoek aan Nederland.

Het geldt als de heilige graal in de ict: kwantumtechnologie. Waar computers van nu enkel werken op basis van een serie enen en nullen - bits genaamd - kennen kwantumcomputers die beperking niet. Een quantumbit - of qubit - kan zowel nul als één tegelijk zijn. Dat maakt de rekenkracht exponentieel veel groter.

“De volgende stap in de computerwetenschap is de kwantumcomputer”, zei Nadella vandaag tijdens een speech in de Johan Cruijff Arena. “De wereld kent zoveel onoplosbare problemen. Een kwantumcomputer is ongelooflijk veel sneller dan de computers die we nu bezitten. Wat als we straks een oplossing kunnen vinden voor de opwarming van de aarde?” De in India geboren CEO, die in 2014 Steve Ballmer opvolgde, denkt verder aan het vinden van manieren om efficiënter voedsel te produceren. Ook kunnen medicijnen straks veel doeltreffender worden ingezet.

Momenteel investeert Microsoft miljoenen dollars in de bouw van een kwantumcomputer. De Amerikaanse softwaregigant richtte afgelopen jaren wereldwijd zogenaamde Station Q-laboratoria op, onder meer in Sydney, Santa Barbara, Kopenhagen en Delft. De vraag is hoe lang het gaat duren om zo’n supercomputer te bouwen. Experts denken dat het nog vele jaren zal kosten.

Google, IBM, Intel

Microsoft is overigens niet het enige bedrijf dat inzet op kwantumcomputers. Ook Google, IBM en chipmaker Intel investeren er grote bedragen in en het algemene beeld is dat zij verder staan. Zo heeft Intel al een testchip gebaseerd op qubits gereed. Volgens Microsoft wedden Google en consorten echter op de verkeerde technologie om kwantumcomputers mogelijk te maken.

Digitale Geneefse Conventie

Nadella predikte in Amsterdam niet alleen de grote mogelijkheden van de snel vorderende technologie, hij waarschuwde ook. Hij wil dat landen daar nu over nadenken en afspraken maken over de ethische toepassing van kunstmatige intelligentie. “Er moet een digitale Geneefse Conventie komen over hoe we als mensheid verantwoordelijk met kunstmatige intelligentie omgaan’’, verwees hij naar de verdragen van Genève die rechtsregels in oorlogssituaties geven.