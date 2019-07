Microsoft steekt een miljard in AI-onderzoek: “Kan de koers van de mensheid bepalen” ADN

22 juli 2019

17u08

Bron: ANP 0 iHLN Microsoft steekt 1 miljard dollar in een groep die onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie. OpenAI gaat de Azure-clouddiensten van Microsoft ontwikkelen. Daarnaast gaan Microsoft en OpenAI samen technologie ontwikkelen voor supercomputers. Het is de bedoeling dat de kunstmatige intelligentie zichzelf nieuwe vaardigheden kan aanleren en verschillende taken kan uitvoeren, net als mensen. ‘Kunstmatige Algemene Intelligentie’, noemen Microsoft en OpenAI dat. Nu kan kunstmatige intelligentie één specifieke taak heel goed uitvoeren.

"De schepping van Kunstmatige Algemene Intelligentie wordt de belangrijke technologische ontwikkeling in de menselijke geschiedenis. Het kan de koers van de mensheid bepalen. Het is cruciaal dat de technologie veilig wordt ingezet en dat de economische voordelen overal terechtkomen", zei de leider van het project, Sam Altman.

OpenAI is in 2015 met veel tamtam in het leven geroepen. Onder de initiatiefnemers zijn belangrijke mensen uit Silicon Valley, zoals Elon Musk (Tesla, SpaceX, PayPal) en Peter Thiel (oprichter van Paypal en de eerste adverteerder in Facebook). De groep wil kunstmatige intelligentie ontwikkelen waar de mensheid baat bij heeft. Eerder dit jaar onthulde OpenAI een algoritme dat zelf goed lopende zinnen kan schrijven, waaronder nepnieuws. OpenAI besloot daarom de tekstgenerator niet uit te brengen, uit angst voor de mogelijke gevolgen.