Microsoft Outlook heeft wereldwijd storing Christian Born

01 oktober 2020

14u05

Bron: AD.nl 2 iHLN Microsoft heeft een wereldwijde storing bij zijn Outlook-diensten. De problemen begonnen donderdag rond acht uur ‘s ochtends en treffen zowel de Outlook-website als de apps voor desktop en mobiele apparaten.

Aanvankelijk meldde Microsoft dat de problemen vooral in India voorkwamen, maar later bevestigde het bedrijf dat Outlook-gebruikers er wereldwijd mee te maken hebben.

Op Allestoringen zijn ook veel meldingen vanuit België en Nederland te zien. Microsoft verwijst gebruikers door naar het admin center, waar onder de vermelding van EX223208 meer details te vinden zouden zijn. Microsoft geeft ook via zijn statuspagina updates over de storing. Intussen zou alles voor “de meerderheid” van de getroffen gebruikers weer moeten werken, klinkt het.



Het is de tweede grote storing bij Microsoft-diensten deze week. Maandag waren er meer dan zes uur lang problemen met Microsoft 365-diensten. De oorzaak lag toen volgens Microsoft bij een wijziging die was doorgevoerd. Door die terug te draaien, werden de problemen opgelost. Microsoft zegt nu weer ‘recente veranderingen’ te onderzoeken.

