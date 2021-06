Microsoft maakt Windows 11 eind dit jaar als gratis upgrade beschikbaar

Microsoft heeft gisteren zoals verwacht Windows 11 aangekondigd. Ten opzichte van Windows 10 krijgt het besturingssysteem onder andere een gewijzigd startmenu, een centraal gepositioneerde taakbalk en Teams geïntegreerd. Windows 11 krijgt ook de mogelijkheid om Android-apps te draaien. Gebruikers zullen die kunnen downloaden via de Amazon Appstore, die geïntegreerd is in de Microsoft Store, schrijft Tweakers . Windows 11 verschijnt eind dit jaar.

Volgens Microsoft is er in de afgelopen achttien maanden een verschuiving in het pc-gebruik geweest door het thuiswerken en is de pc daarmee meer dan alleen iets praktisch en functioneels, maar ook persoonlijker geworden, iets dat het bedrijf geïnspireerd zou hebben bij het bouwen van de nieuwe Windows-generatie. Tegelijkertijd heeft Panos Panay, chief product officer Windows bij Microsoft, het over een ‘vertrouwde plek’, waarmee hij lijkt te hinten op de grote overeenkomsten met Windows 10.

Enkele vernieuwingen van Windows 11 waren al uitgelekt, zoals het startmenu dat in het midden in plaats van links zit en niet meer de Live Tiles toont. Het startmenu toont voortaan onder andere recent gebruikte bestanden en Microsoft kondigde aan dat het daarbij ook om bestanden op Android of iOS kan gaan.

De uitgebreide functies om vensters in een helft of een hoek van het scherm te plaatsen, noemt Microsoft Snap Layouts en met Snap Groups is via de taakbalk te zien welke vensters gegroepeerd zijn in een enkele weergave. De mogelijkheid om virtuele desktopomgevingen te maken is er al in Windows 10 bij Task View en in versie 11 noemt Microsoft deze Desktops, waarbij Timeline van Task View verdwijnt.

Teams

Skype verdwijnt uit Windows bij de komst van het nieuwe OS en deze moet plaatsmaken voor Microsoft Teams. Microsoft plaatst Chat van Teams standaard op de taakbalk en gebruikers kunnen hiermee via tekst, stem of beeld communiceren met andere Teams-gebruikers, ook als die de app op Android of iOS gebruiken. Ook wordt het mogelijk direct vanuit de taakbalk Teams-gebruikers te muten en presentaties te starten.

Een onderdeel dat nog niet in de uitgelekte versie zat, was de aangepaste Microsoft Store. Deze gaat naast Universal Windows Apps en Progressive Web App ook Win32-programma’s bevatten. Ontwikkelaars kunnen hun eigen betaalsysteem integreren en hun eigen omzet volledig houden, of van Microsoft betaalsysteem gebruikmaken en dan 15 procent afdragen. Hiermee probeert Microsoft zich te onderscheiden van de winkels van Apple en Google, die kritiek kregen op hun afdrachtspercentages en zich genoodzaakt voelden deze te verlagen voor kleinere ontwikkelaars. Games kunnen geen eigen betaalsysteem bevatten in Microsofts winkel.

Volledig scherm © Microsoft

Android-apps

Het grootste nieuws was wellicht dat er Android-apps naar Windows 11 komen. Ook deze zijn te vinden in de Microsoft Store, maar komen feitelijk uit de Amazon Appstore. Om dit mogelijk te maken zet het bedrijf niet nader gespecificeerde Intel Bridge-techniek in. Microsoft maakt in de komende maanden meer bekend over de komst van de Android-apps naar Windows. Microsoft probeerde eerder ontwikkelaars over te halen Android-apps naar Windows 10 te porten, maar zette dit project stop.

Android-apps zijn geoptimaliseerd voor touchscreens en daardoor vooral geschikt voor tablets. Voor gebruik in combinatie met tablets moet Windows 11 meer verbeteringen brengen. Zo heeft Microsoft meer ruimte tussen icoontjes geplaatst om deze beter klikbaar te maken met een vinger. Bovendien belooft Microsoft goed werkende stemherkenning voor typen en bedieningscommando’s.

Eind dit jaar moet Windows 11 als gratis upgrade naar Windows 10-pc’s komen. Het bedrijf maakt een PC Health Check app beschikbaar waarmee gebruikers kunnen controleren of hun pc in aanmerking komt. Wie niet wil wachten kan van het Windows Insider-programma gebruikmaken en zo vanaf volgende week een vroege build van de software installeren. Een upgrade zal te vergelijken zijn met een Windows 10-update, is de belofte, en ook bestaande apps blijven werken.

