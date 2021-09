Microsoft lanceert nieuwe Surface-producten: ontdek ze hier

Belg besteedt online 5,56 miljard euro in halfjaar

15 september Ook sinds het gewone leven zich stilaan hernomen heeft, blijft online shopping groeien in ons land. Tijdens de eerste helft van dit jaar spendeerden we samen 5,56 miljard euro aan e-commerce. Dat is 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen niet-essentiële winkels lange tijd gesloten waren. Dat blijkt uit de Market Monitor van BeCommerce.