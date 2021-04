Microsoft laat gebruikers nieuw standaard lettertype kiezen: “Comic Sans is geen optie”

Na bijna 15 jaar Calibri heeft Microsoft besloten dat het tijd is voor een nieuw standaard lettertype. Het bedrijf laat zijn gebruikers mee beslissen. En die beslissing is belangrijk want het bepaalt in welk lettertype je je e-mails gaat krijgen, hoe toekomstige dossiers eruitzien en je gaat waarschijnlijk zo’n 15 jaar kijken naar powerpointpresentaties in dat lettertype.