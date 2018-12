Microsoft bouwt nieuwe browser op Google-technologie SPS

07 december 2018

08u49

Bron: Belga

Microsoft gaat de internetbrowser Edge in de toekomst opbouwen rond technologie van zijn concurrent Google. De Amerikaanse softwaregigant heeft dagenlange geruchten daarover bevestigd. Er komt ook een versie voor Mac-computers en computers met oude versies van Windows.

Microsoft bevestigt dat het Edge gaat opbouwen rond de "web-engine" Chromium. Dat is opensource-technologie waarop ook Googles eigen Chrome-browser is gebaseerd. Chrome is marktleider met ruim 60 procent marktaandeel. Microsoft, dat zelf ooit oppermachtig was met Internet Explorer, wist op drie jaar tijd met Edge slechts enkele procenten marktaandeel te veroveren.

Dat ook Edge nu op Google-technologie wordt gebouwd, baart Mozilla zorgen. Dat bedrijf maakt Firefox, een browser die op ongeveer 5 à 10 procent van de laptops en pc's wordt gebruikt. "Microsoft geeft Google nog meer controle over het online-leven", zegt Mozilla-topman Chris Beard. Nu al zorgen webdesigners in de eerste plaats dat hun websites goed werken met Chrome. "Google machtiger maken, is op meerdere vlakken riskant", stelt Beard.