Michiel (28) was van zijn 12de tot zijn 18de verslaafd aan gamen: "Ik was geprogrammeerd volgens de logica van de gamewereld" Margreet Vermeulen

29 juli 2018

Bron: De Volkskrant 0 iHLN Gameverslaving wordt nog niet altijd als een echte verslaving erkend, maar jongeren die bezeten zijn door computergames, ervaren grote nadelen in hun dagelijkse leven. ‘ Als je 40 uur per week mensen de kop afhakt, is het echte leven echt ontzettend saai.’

‘Als puber wilde ik gewoon een jongetje zijn dat een beetje kon skaten, af en toe een meisje zoende en een liedje op zijn gitaar kon spelen. Helaas, gitaar spelen kun je niet zomaar. Laat staan een leuk meisje veroveren. Daar moet je in investeren, frustraties overwinnen. Maar ik wilde niet oefenen op Mieke-heeft-een-lammetje, ik wilde Nirvana spelen. Metéén. Ik wilde dolgraag skaten, maar ik wilde niet eindeloos proberen, proberen, proberen. Daar had ik ook de tijd niet voor: die was gevuld met gamen. En ik moest overal meteen progressie bij voelen, zoals in een game. Dat gaat van ták, ták, ták. Zo lekker, telkens de beloning van een nieuw level. Die flow, die prikkels, die instant beloning eiste ik ook van het echte leven.’

