Met je hoofd in de wolken, rondtollende ogen en een vrouw met een baard: nieuwe lading emoji’s goedgekeurd ADN

22 september 2020

08u48

Bron: Emojipedia 1 iHLN Klaar voor een portie nieuwe emoji’s? Goedgekeurd voor 2021 zijn onder meer: een hart in vuur en vlam, een gezichtje in de wolken en een vrouw met een baard. Er zullen vooral ook tal van nieuwe gemixte huidskleuropties komen voor koppels.

Ook in het gamma: een gebroken hartje dat weer gemaakt is en een gezicht dat mogelijk voor velen de kwelling van 2020 perfect uitdrukt: voelen we ons niet allemaal een beetje zoals het mannetje met de rondtollende ogen? Groggy, licht onpasselijk, wat zotgedraaid? Ook passend: het gezicht dat eens goed uitademt. Een zucht, een blaas, opluchting, vermoeidheid? Kan allemaal.

De nieuwe emoji’s zijn goedgekeurd door Unicode Consortium, een samenwerkingsverband van grote techbedrijven dat over emoji gaat. Ze zullen doorheen 2021 worden uitgerold. Het betreft een relatief kleine update van Unicode, dat een nieuw schema moest opstellen aangezien Unicode 14.0 werd uitgesteld door de coronacrisis.



De grootste toevoeging van de huidskleuropties lost een al lang bestaand probleem op waarbij de ‘gele mensen’ - hoewel ze bedoeld zijn als een neutrale kleur - nauwer worden geassocieerd met witte mensen dan mensen met een donkere huidskleur.

