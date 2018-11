Met een app je menstruatie, ovulatie en vruchtbaarheid tracken: razend populair, maar hoe veilig is het? Kim van der Meulen

20 november 2018

15u02

Bron: Het Parool 0 iHLN Ze berekenen menstruatie, ovulatie en vruchtbaarheid: ‘period tracker’-apps zijn razend populair. Maar hoe veilig zijn ze?

‘Voorspelling: dag van ovulatie. Hoge kans op zwangerschap,’ waarschuwen grote letters tegen een achtergrond van roze wolken. Om je cyclus bij te houden, heeft de menstruatie-app Flo genoeg aan simpele data: wanneer werd je voor het laatst ongesteld, hoe lang duurde dat en hoeveel dagen telt je cyclus doorgaans? Die vergelijkt de app met data van andere gebruikers en voilà, daar is je voorspelling. Je gewicht, slaap, stemming, acne en ander hormonaal ongemak invoeren levert nog accuratere voorspellingen op. Zelfs vaginale afscheiding en of je seks hebt gehad behoren tot de invoeropties.

Met zeven miljoen downloads wereldwijd is Flo een van de populairste apps die algoritmes gebruiken om menstruatie, ovulatie en vruchtbaarheid te berekenen. En er zijn er nog veel meer. Zo heeft Glow, in 2013 door een Amerikaans bedrijf op de markt gebracht, vijftien miljoen gebruikers over de hele wereld en heeft het Duitse Clue, uit hetzelfde jaar, er acht miljoen. En dan hebben we het nog niet gehad over de tientallen andere ‘period trackers’ en de vergelijkbare functie die Fitbit in mei aan zijn activiteitstrackers toevoegde. Waarom zijn die zo in trek?

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN