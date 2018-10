Met deze videogames ben je minstens vijftig uur zoet Ronald Meeus

21 oktober 2018

07u00 0 iHLN Koop niet te veel videogames dit najaar. Als je ze goed uitkiest, ben je met één game minstens vijftig tot honderd uur zoet. Het aanbod aan videospellen met een extreem lange speelduur is deze eindejaarsperiode uitzonderlijk groot. Hier zijn de vier grootste van die kanjers, geselecteerd door onze experts.



Het mythische Griekenland van A ssassin’s Creed: Odyssey

De elfde aflevering van de Assassin’s Creed-serie speelt zich af in het Griekenland van de Peloponnesische Oorlog (het jaar 431 VC). Vooral de gebouwen van de Akropolis in Athene, die werden gereconstrueerd dankzij de kennis van historici en archeologen die aan de ontwikkeling hebben meegeholpen, zien er spectaculair uit in alle glorie die zij ongeveer 2.500 jaar geleden moeten hebben gehad. “Het was het gouden tijdperk van Griekenland”, zegt de Canadese historica Stephanie Anne Ruatta, die gamebedrijf Ubisoft de game hielp ontwerpen. “Alle gebouwen en standbeelden in de stad waren ook nog in hun allerbeste staat. Met het schilderwerk er nog op, zelfs, dat vandaag allang is weggesleten.”

Maar waar de voorgaande Assassin’s Creed-games erg streng vasthielden aan die historische juistheid, voegden de makers er deze keer ook een magisch element aan toe door figuren uit de mythologie in die historisch accurate wereld te brengen:

