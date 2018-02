Met deze update wil Tinder vrouwvriendelijker worden TTR

15 februari 2018

12u45

Bron: MarketWatch 0 iHLN Heel wat vrijgezelle mannen en vrouwen hopen via dating app Tinder de liefde van hun leven te vinden. Al gebruiken heel wat singles de app eveneens om een (kortstondige) bedpartner te vinden. Sommige vrouwen krijgen dan ook te maken met opdringerige mannen en ongewenste berichtjes. Daar wil Tinder verandering in brengen.

Match Group, het moederbedrijf van Tinder, liet aan MarketWatch weten dat de app met een nieuwe update de macht voornamelijk bij vrouwen wil leggen. Zowel mannen als vrouwen kunnen momenteel bij een match het gesprek beginnen. Door een nieuwe update zal Tinder aan vrouwen de mogelijkheid geven te kiezen wie het gesprek start. Als een vrouwelijke Tindergebruiker deze optie activeert, kunnen mannen niet langer zelf het gesprek beginnen. Een standaardinstelling wordt het niet, laat Match Group weten.

“Vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen of zij het gesprek beginnen”, vertelt Tindertopvrouw Mandy Ginsberg in een interview aan MarketWatch. “Vaak vermijden vrouwen de druk om een gesprek te beginnen en laten ze de andere partij het voortouw nemen. Willen ze dit echter niet, dan moet daar een optie voor zijn”, aldus Ginsberg.

De vrouwvriendelijke maatregel is geïnspireerd op een andere dating app: Bumble, opgericht door Whitney Wolfe Herd die mee Tinder opstartte. De app legt restricties op aan mannen zodat ze de conversatie niet kunnen domineren. Vrouwen hebben 24 uur de tijd om een gesprek met hun match te starten. Doen ze dat niet, dan verdwijnt de match.

Wanneer de update er precies komt, is op dit moment nog onduidelijk. Ook over het beleid over een match tussen twee mensen met hetzelfde geslacht is voorlopig niets bekend.