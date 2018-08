Met deze 15 hacks en tips gebruik je WhatsApp als een pro kg

07 augustus 2018

18u24

Bron: Techbook.de, PC Authority 0 iHLN Met miljoenen gebruikers wereldwijd is de kans groot dat ook jij WhatsApp op je telefoon hebt staan. Toch zijn er ongetwijfeld nog dingen om bij te leren. Weet je bijvoorbeeld hoe je de beruchte blauwe vinkjes uitschakelt? Hoe je een verstuurd bericht verwijdert? Of met welke hack je je lettertype verandert? Met deze tips zet je WhatsApp naar jouw hand.

Verwijder verstuurde berichten

Per ongeluk een verkeerd bericht in de groep gegooid? Geen probleem. Als je snel bent, kan je je bericht nog verwijderen. Selecteer het desbetreffende bericht door er lang op te duwen. Een balk met nieuwe opties verschijnt aan de bovenkant van het scherm. Klik daar op het vuilnisbakje en kies dan de optie ‘Verwijderen voor iedereen’. Je kan een bericht verwijderen ‘voor iedereen’ tot één uur nadat je het verstuurd hebt. Onthoud dat je gesprekspartners op de plaats van het verwijderde bericht wel een melding zien staan. Verzin dus alvast een goed excuus.

Spoor berichten op

Wil je snel dat ene belangrijke bericht terugvinden in een zee van chatgesprekken? Geen nood. Via het beginscherm kan je heel eenvoudig zoeken. Klik op het vergrootglas rechtsboven en typ je zoekopdracht in. Meteen verschijnen de berichten die overeenkomen met jouw zoektermen.

Markeer belangrijke berichten

Weet je op voorhand dat je een bepaald bericht bij de hand wilt houden, zoals bijvoorbeeld het uur en het adres van het restaurant waar je hebt afgesproken? Dan is het handig om het bericht op te slaan. Selecteer het bericht door er lang op te duwen en druk dan op sterretje in de balk bovenaan.

Je vindt het bericht vervolgens altijd terug via het beginscherm: druk op de drie puntjes rechtsboven (of het tandwieltje op iOS) en daarna op ‘Berichten met een ster’. Daar vind je alle bewaarde berichten terug. Je gesprekspartner wordt overigens niet op de hoogte gebracht als je een bericht opslaat.

WhatsApp op het web

Je kan ook via je computer WhatsApp’en. Dat kan zelfs zonder een afzonderlijk programma te downloaden. Daarvoor ga je in je browser naar Web.whatsapp.com. Op je smartphone open je de WhatsApp-app en druk je op de drie puntjes of het tandwieltje op het beginscherm. Kies in het menu ‘WhatsApp Web’. Er zal zich een scanner openen: scan de QR-code van de website met de app. Je lijst met gesprekken verschijnt daarna op je computerscherm.

Broadcast je bericht

Als je een bericht naar meerdere mensen wilt sturen, maar je wilt geen groepschat aanmaken, dan kan je je bericht ‘broadcasten’. Je tekst wordt dan afzonderlijk naar een lijst met contacten gestuurd, een beetje zoals een BCC-mail. Om een bericht te broadcasten, ga je naar het beginscherm, druk je op de drie puntjes en kies je ‘Nieuwe verzendlijst’. Selecteer de juiste contacten en bevestig met het groene vinkje. Stel tot slot je bericht op en verzend. Dit is een aanrader als je iedereen een persoonlijke uitnodiging wilt sturen, maar geen tijd hebt om je bericht dertig keer te copy-pasten.

Videochat

Soms kan je je ei niet kwijt in een simpel chatgesprek. Dan kan je ook een video- of een telefoongesprek starten. In een bestaand chatgesprek klik je daarvoor op de camera of het telefoontje rechtsboven. Bevestig in het volgende scherm en wacht tot je partner opneemt. Voor een nieuw gesprek ga je naar het beginscherm en kies je het tabblad ‘Oproepen’ bovenaan. Duw op het groene telefoontje rechtsonder en kies het juiste contact door op de camera of de telefoon te drukken.

Voicemail

WhatsApp laat je ook gesproken berichten versturen. Wat zijn daar de voordelen van? Je bespaart je duimen wat werk en het is zuiniger in dataverbruik dan een videogesprek. Om een voice-bericht te versturen, druk je lang op het microfoontje, rechts naast de tekstbalk. Je telefoon begint onmiddellijk op te nemen. Wanneer je klaar bent, laat je het microfoontje los en wordt je bericht verstuurd.

Documenten of foto’s delen

WhatsApp maakt het makkelijk om snel foto's, documenten of filmpjes te delen. Ga naar het gesprek, duw op het paperclipje in de tekstbalk (of het plusje op iOS) en kies een categorie: document, camera, galerij, audio, locatie of contact. Voor een bestaande foto druk je op galerij, en daarna op de foto die je wilt versturen. Druk ten slotte op het verzend-icoontje rechtsonderaan. Voor een nieuwe foto duw je op camera, neem je de foto en druk je eveneens op een verzend-icoontje.

Groepen verwijderen of verlaten

Het aantal groepen in WhatsApp kan heel snel overweldigend worden. Wanneer je een groepschat wilt beëindigen, heb je verschillende opties. Je kan de groep verlaten. Daarvoor ga je naar het beginscherm, selecteer je het bewuste gesprek en klik je daarna op de drie puntjes rechtsboven. Kies voor ‘Groep verlaten’ en bevestig. Je kan er ook voor kiezen om de groep te ‘dempen’. Je krijgt dan enkel nog stille meldingen. Kies dan voor ‘Groep dempen i.p.v. verlaten’ en de gewenste duur: 8 uur, 1 week of 1 jaar.

Blauwe vinkjes uitzetten

De beruchte blauwe vinkjes zorgen ervoor dat je gesprekspartners exact weten wanneer jij een bericht hebt gelezen (en dus ook wanneer je zou kunnen antwoorden, maar ervoor kiest omdat niet te doen). Dat is niet altijd even wenselijk.

Wil je het blauwe vinkje uitzetten, dan ga je naar ‘Instellingen’. Daarna druk je op ‘Account’ en ‘Privacy’. Onderaan vind je ‘Leesbewijzen’. Verwijder het vinkje in het hokje ernaast om de blauwe vinkjes uit te schakelen. Denk eraan dat de functie in beide richtingen werkt: je gesprekspartners zullen geen blauwe vinkjes zien, maar jij evenmin. Overigens zul je nog wel grijze vinkjes zien verschijnen. Het eerste vinkje geeft aan dat je bericht goed verstuurd is, en het tweede dat het bericht ook daadwerkelijk is aangekomen.

Wie heeft je bericht gelezen in een groep?

Ook al zet je de blauwe vinkjes uit, in groepsgesprekken blijven de dingen eeuwig bestaan. Maar ze werken iets anders dan in een privégesprek. De vinkjes worden pas blauw als elk groepslid in het gesprek het bericht heeft gezien. Dat betekent dat je niet zomaar kunt zien wie je bericht wel of niet heeft gelezen. Met een paar extra klikken, lukt dat wel. Selecteer het bewuste bericht door er lang op te duwen. Kies het ‘info’-icoontje in de balk bovenaan om meer informatie te zien. Op het volgende scherm zie je wie het bericht gezien heeft en wanneer.

‘Laatst gezien: vandaag om 16:28’

WhatsApp verklapt standaard wanneer je voor het laatst de app opende. Onder je naam staat immers het ‘Laatst gezien’-kopje met de dag en het uur waarop je online was. Die verklikker kan je ook uitschakelen. Ga daarvoor naar de ‘Instellingen’ via het overzichtsscherm en daarna naar ‘Account’ en ‘Privacy’. Onder ‘Laatst gezien’ kies je de gewenste optie: ‘Iedereen’, ‘Mijn contacten’ of ‘Niemand’.

Gesprekken opslaan in de cloud

Je chatgeschiedenis is goud waard. Althans misschien voor jou toch. Gelukkig kan je al je gesprekken bijhouden door ze in de cloud op te slaan, zij het Google Drive op Android-toestellen of iCloud voor iPhones. Zo kan je je bestaande gesprekken eenvoudig herstellen wanneer je WhatsApp op een nieuw toestel gebruikt.

Om je chatgeschiedenis op te slaan ga je naar ‘Instellingen’, ‘Chats’ en ‘Chat back-up’. Op het volgende scherm kan je een éénmalige back-up nemen: dan wordt een versie van je gesprekken op je toestel bewaard terwijl een kopie naar de cloud gaat. Daaronder kan je een automatische back-up instellen, waarbij je bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks een kopie naar de cloud stuurt.

Pop-ups uitzetten

Soms heb je liever niet dat de hele wereld kan meelezen met je gesprekken. Als je je telefoon open en bloot op tafel laat liggen, is daar toch een kans toe dankzij de pop-upmeldingen. Standaard toont WhatsApp namelijk een preview van je nieuwe berichten op je vergrendelscherm. Om die pop-upnotificaties uit te schakelen, ga je naar ‘Instellingen’, dan ‘Meldingen’ en ‘Pop-upmeldingen’. Kies voor ‘Geen pop-up’. Doe hetzelfde onderaan, onder het kopje ‘Groepsgesprekken’.

Extra opmaak

Om je tekst extra in de verf te zetten, heeft WhatsApp enkele opmaakfuncties ingebouwd. Om je tekst vet te drukken volstaat het om je woorden tussen sterretjes te schrijven (*tekst*), cursieve tekst behaal je door underscores te gebruiken (_tekst_). Daarnaast kan je je tekst doorstrepen met tildes (~tekst~) en gebruik je het oldschool FixedSys-lettertype met drie keer een accent grave (```tekst```).