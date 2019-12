Mensen willen niet meer voor Facebook en Google werken ADN

11 december 2019

16u35

Bron: ANP 2 iHLN Facebook is geen aantrekkelijk bedrijf meer om voor te werken. De site Glassdoor, waar mensen een recensie van hun werkgever kunnen plaatsen, kwam vandaag met zijn jaarlijkse ranglijst. Facebook is daarin gedaald van plek 7 naar plek 23, Google zakte van 8 naar 11.

HubSpot, vorig jaar 16e, is nu de populairste werkgever. Het softwarebedrijf wordt gevolgd door consultant Bain & Company en door DocuSign, dat elektronische handtekeningen maakt.

Populairste

Facebook was twee jaar geleden nog de populairste werkgever. En Google stond de afgelopen acht jaar steevast in de top tien. In 2015 stond het bedrijf zelfs eerste op de ranglijst. De bedrijven hebben veel lokkertjes, zoals gratis maaltijden, gratis vervoer tussen huis en werk, gratis wasserettes en speelruimtes.



Toch nemen werknemers daar geen genoegen mee. Medewerkers van Google zijn onder meer boos over de aanpak van seksueel wangedrag, de omgang met vakbonden en over een paar omstreden projecten, zoals kunstmatige intelligentie voor het Amerikaanse leger en de ontwikkeling van een gecensureerde zoekmachine voor de Chinese markt.

Facebook gaat dan weer van het ene politieke schandaal naar het andere. Vooral de leiding van Facebook krijgt lage cijfers. Facebook-medewerkers zijn ook niet te spreken over de balans tussen werk en privéleven.

Ook andere techreuzen niet in trek

Ook andere techreuzen zijn niet in trek. Apple, ooit vaste klant voor de top 25, was vorig jaar 71e en staat nu 84e. Amazon heeft voor het twaalfde jaar op rij de top 100 niet gehaald. LinkedIn zakte van 6 naar 12, Salesforce van 11 naar 34, Intuit van 38 naar 70.

Toch zijn er een paar uitzonderingen. Zo steeg Microsoft van 34 naar 21 en chipmaker Nvidia van 36 naar 20. Slack komt nieuw binnen op 69.