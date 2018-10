Memes en woordgrapjes: achter de vreemde tweets van Elon Musk gaat een businessplan schuil FT

26 oktober 2018

13u31 0 iHLN “Zit je weer aan de drugs, Elon?” Zo klinkt het op Twitter nadat de topman van Tesla opnieuw enkele vreemde tweets de wereld heeft ingestuurd. Deze week nog werd zijn account geblokkeerd door het socialemediabedrijf omdat gedacht werd dat Musk gehackt was. Nu verschijnen Pikachu’s die elkaar slaan, gedichtjes en woordgrapjes. Die de CEO dus zelf post.

Eindelijk is er goed nieuws voor Elon Musk. De koers van Tesla steeg dik 8 procent nadat het bedrijf enkele maanden alleen maar zwarte cijfers had gezien. Dat raakte gisteren bekend. Musk heeft een zwaar jaar achter de rug - “het moeilijkste ooit”, zo zei hij eerder al in een openhartig interview in de krant ‘The New York Times’. Na problemen met de Model 3 en beschuldigingen dat hij zou hebben gesjoemeld met productiecijfers, zaaide de topman ook controverse door te twitteren. Zo kondigde hij vanuit het niets aan zijn bedrijf van de beurs te halen - wat hem een dagvaarding opleverde - en noemde hij een Britse duiker, betrokken bij de reddingsactie van de Thaise voetballertjes uit een grot, openlijk een pedofiel.

Nu gooit hij het over een andere boeg. Gisteren plaatste de techneut een meme online van een man die wordt benaderd door een woeste panda. Daarna volgde de oproep aan zijn liefst 23 miljoen volgers: “Stuur me jullie dankbaarste memes.” Die tweet verzamelde in nog geen 24 uur tijd liefst 256.000 likes en 48.000 antwoorden. Wat later volgde nog een hele resem andere ‘vreemde' berichtjes en afbeeldingen zoals twee Pikachu’s die elkaar slaan of het Engelstalige woordgrapje: ‘Time flies like an arrow, but fruit flies like a banana.’ (lees verder onder tweets)

Fresh puro from my meme dealer pic.twitter.com/EdU5uJVVne Elon Musk(@ elonmusk) link

My twitter feed rn pic.twitter.com/48Ay7CxR56 Elon Musk(@ elonmusk) link

Achter die schijnbaar onschuldige berichtjes zou volgens sommigen een tactiek schuilgaan. Musk heeft een legioen supporters achter z'n naam en beseft nu eenmaal dat zijn spectaculaire uitvindingen - reisjes naar Mars en de maan, zijn vlammenwerpers of hyperloops (supersnelle treinen, red.) - er niet zomaar komen. Daarvoor heeft hij geld nodig, veel geld. En door zichzelf populair te maken op het socialemediaplatform hoopt de zakenman dat ook te verzilveren. Musk is er immers van overtuigd dat de traditionele manieren om centjes te vergaren, het lenen bijvoorbeeld of het ‘vragen’ aan investeerders, óók geld kosten. Meer nog: je wordt dan opgezadeld met beleggers die over alles hun zegje willen hebben en daar houdt Musk niet van. Een CEO die de gekste én haalbare ideeën aankondigt, past bovendien niet in een saai maatpak en spreekt al zeker geen saaie taal. Door flashy en verrassende posts af te wisselen met echt belangrijk nieuws, kan hij iedereen makkelijk bereiken zonder veel woede op te wekken.

Al wordt hier en daar toch gefronst. Sommigen denken dat Musk te veel aan de drugs zit. Zo raakte al eerder bekend dat de topman niet vies van partydrugs en weleens wiet gebruikt, net als slaapmiddelen. Musk maakte via Twitter ook al zijn voorliefde bekend voor anime en manga en de populaire game Fortnite.

Fire and Ice pic.twitter.com/ulgSZ1wlPl Elon Musk(@ elonmusk) link

