Meer dan dertig boekingssites klagen in Brussel over Google ADN

10 februari 2020

15u25

Bron: Belga 1 iHLN Meer dan dertig boekingssites hebben bij de Europese Commissie geklaagd over Google. De zoekmachine zou zijn eigen reserveringsdiensten te veel aandacht geven bij zoekresultaten.

Daardoor krijgt Google "meer aandacht van gebruikers en meer clicks dan concurrenten, zelfs als die relevanter zijn voor de zoekopdracht van de gebruiker", aldus de klagers. De klacht is onder meer ondertekend door Expedia en TripAdvisor. Zij vragen Brussel om onderzoek te doen naar Google.

Google wordt er vaker van beschuldigd zijn eigen diensten te promoten. Zo kreeg het bedrijf in 2017 een boete van 2,4 miljard euro van de Europese Commissie. Google zou zijn zoekmachine hebben gebruikt om zijn prijsvergelijker Google Shopping te bevoordelen. Google ging daartegen in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die zaak begint woensdag.



Google zegt in een reactie dat het werkt aan een nieuwe opzet voor het tonen van zoekresultaten. Boven de treffers zou een 'draaimolen' met links moeten komen te staan.