Medewerkers Amazon mogen TikTok blijven gebruiken RL

11 juli 2020

02u09

Bron: BuzzT/ANP 2 iHLN De mail die vrijdag werd gestuurd naar werknemers van Amazon met daarin het verzoek om de app TikTok van hun telefoon te verwijderen, was een foutje. Dat laat een woordvoerder van de webgigant weten.

"De mail die vanmorgen bij een paar werknemers is aangekomen was per ongeluk verstuurd", luidt de verklaring. "Er is niets veranderd in ons beleid met betrekking tot TikTok."

Vrijdagochtend kregen sommige Amerikaanse werknemers van Amazon een mail waarin het bedrijf hen verzocht om de populaire app TikTok van hun smartphone te verwijderen omdat deze veiligheidsrisico's met zich mee zou brengen. Ze moesten de app van alle mobiele apparaten verwijderen waar ze ook mails van Amazon op ontvangen. Deden ze dat niet, dan konden ze geen mail van hun werkgever meer inzien.

De door een Chinees bedrijf ontwikkelde applicatie ligt onder vuur omdat privacy van gebruikers niet goed gewaarborgd zou zijn. Gevoelige gegevens op de telefoon van gebruikers zouden kunnen uitlekken.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Mike Pompeo, liet al weten een verbod van Chinese social media-applicaties, waaronder TikTok, te overwegen. “Als je je privacy in handen van de Chinese Communistische Partij wilt leggen, dan moet je dergelijke apps zeker downloaden”, aldus Pompeo op Fox News.

Vorige maand werd bekend dat ook Europese privacytoezichthouders de app onder de loep nemen. Er waren onder andere zorgen over de bescherming van de privacy van kinderen en jongeren.

Lees ook:

Pompeo: “VS overwegen om TikTok te verbieden”

‘TikTok overweegt nieuwe bedrijfsstructuur vanwege kritiek’