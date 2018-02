Medestichter Apple: "Zo hebben oplichters mijn bitcoins gestolen" TTR

27 februari 2018

14u11

Bron: The Economic Times 0 iHLN Cybercriminaliteit overkomt heus niet alleen digibeten. Zo is Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple, bestolen van zijn bitcoins. Dat vertelde hij op de Global Business Summit 2018 in New Delhi.

Wozniak is een grote fan van bitcoins. "Ze kunnen immers niet gemanipuleerd worden door de overheid. Het is mathematisch en puur", vertelt de Apple-oprichter die het slachtoffer werd van fraude. Door diefstal raakte hij zeven cryptomunten kwijt. "Iemand kocht de bitcoins van me via een creditcard en annuleerde vervolgens de creditcardbetaling. Zo hebben oplichters mijn bitcoins gestolen. Het was een gestolen creditcard, dus daar kan je verder niks mee”, aldus Wozniak.

De medeoprichter van Apple kocht de bitoins als experiment toen ze ongeveer 700 dollar per stuk waard waren. “Ik had ze omdat ik dan op een dag zou kunnen reizen zonder creditcard, portemonnee of cash.” In praktijk was dat moeilijker dan gedacht. “Ik heb gekeken welke hotels en instellingen bitcoins accepteren… Dat blijkt nog altijd een moeilijk verhaal", aldus Wozniak.

Intussen heeft de medestichter van Apple bijna al zijn munten verkocht, omdat hij het beu was om dagelijks de koers in de gaten te houden. Wozniak zou nog slechts één bitcoin bezitten.